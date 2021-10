Coronavirus

Castilla y León empeora un poquito su situación epidemiológica y en el Gobierno autonómico comienza a existir cierta inquietud ante el repunte de contagios que la Comunidad está experimentando en los últimos días, a lo que hay que sumar la aparición de hasta cuatro casos de la nueva variante delta plus de coronavirus (linaje AY.4.2), más infecciosa y con más transmisibilidad, que está afectando al Reino Unido principalmente.

“Estamos preocupados porque los datos empiezan a serlo”, ha dicho este martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que pese a ello espera que este repunte no suponga una nueva ola aunque ha dejado caer que si la cosa se mantiene igual se empiezan a tomar medidas de restricción antes de tiempo en lugar de esperar a que la incidencia acumulada a catorce días se dispare nuevamente a los 150 casos por cada cie mil habitantes.

Y es que este martes, la Comunidad ha anotado 123 nuevos contagios, lo que suponen 92 más que ayer y 24 más que hace una semana. Valladolid, con 34, y León, con 20, son las provincias que más positivos han reportado a Sanidad, mientras que Segovia, con tres, y Zamora, con siete, son las que menos, y dejan en 306.632 el total de personas que se han infectado de coronavirus desde que comenzara la pandemia en marzo del pasado año.

Los brotes activos también crecen en las últimas 24 horas, concretamente en nueve hasta los 91, con 824 personas implicadas en alguno de ellos, que suponen 67 más que hace un día, y 290 más que hace exactamente una semana. Segovia, con 22 focos abiertos y 206 personas afectadas, es la provincia que peores datos presenta en este apartado.

Entre las buenas noticias, destaca que no se ha producido ningún fallecido por covid en las últimas 24 horas, por lo que se mantienen las 6.200 personas muertas por esta enfermedad en los hospitales de la Comunidad, a las que habría que sumar las 1.169 personas usuarias de residencias mayores que se fueron de este mundo en la habitación del centro asistencial en el que vivían, así como las 1.105 personas que murieron en los primeros meses de la pandemia con síntomas compatibles con la enfermedad pero sin que les hubieran realizado la prueba diagnóstica pertinente que hubiera podido confirmar que fallecieron por coronavirus.

Otro buen dato, habitual cada día, es el de las cinco nuevas altas hospitalarias que se han dado en las últimas 24 horas, y que deja en 33.435 el número de personas que han plantado cara al bicho y superado la enfermedad desde que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas hace ya más de un año y nueve meses.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 123 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 306.632, de los que 300.145 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/QO2rdPP46b pic.twitter.com/rMQFk3ffKU — Junta de Castilla y León (@jcyl) October 26, 2021

Residencias

En cuanto a la situación en las 1.214 residencias de personas mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, cabe señalar que, aparte de que una semana más no hay que lamentar ningún fallecido, en estos momentos hay 17 residentes con síntomas compatibles con la enfermedad que se encuentran ya aislados para impedir una posible expansión del coronavirus por los centros, mientras que otros 81 usuarios sin sintomatología se encuentran en aislamiento preventivo en sus habitaciones para evitar males mayores.

Respecto a la evolución del virus en los 25 centros de mayores o con discapacidad propios de la Junta, en la actualidad hay 26 usuarios de estos espacios hospitalizados por coronavirus, aunque no hay ninguno en aislamiento preventivo con o sin sintomatología.