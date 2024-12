Ricardo Gavilanes: «Para el Gobierno de Pedro Sánchez Castilla y León es invisible»

Leonés y Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,Ricardo Gavilanes es desde el pasado 3 de septiembre de 2024 el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales. Su talante dialogante es clave para afrontar un final de legislatura difícil, ya que el PP gobierna en Castilla y León en minoría, y eso le hace tener que alcanzar acuerdos con los diferentes grupos.

¿Cómo valora su nombramiento de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León?

Para mí es honor el haber sido elegido portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que es el Grupo mayoritario en las Cortes regionales. Es un compromiso claro con Castilla y León. Yo lo que quiero es trabajar por los intereses de los castellanos y leoneses representando a todos los ciudadanos con responsabilidad y defendiendo las políticas que fortalecen nuestra tierra. Y siempre, por supuesto, a disposición del presidente Alfonso Fernández Mañueco, y del partido para lo que puedan precisar.

¿Cómo han sido estos meses?

Son meses intensos, pero a la vez muy enriquecedores. He podido conocer a fondo la forma de trabajar de todos los parlamentarios autonómicos, y mi objetivo prioritario es mantener esa cohesión y unidad ya existente y característica del PP. Y por otro lado he afrontado retos complejos, pero con el diálogo, la interlocución fluida, que es fundamental, y siempre a disposición de los castellanos y leoneses, se han convertido en muy enriquecedores.

¿Cuál es su misión en el Parlamento autonómico?

La principal es articular las propuestas del Grupo, defender el programa electoral del PP, y, por supuesto, dar voz a todo el Grupo, que lidera el presidente Alfonso Fernández Mañueco, así como el de tender la mano a todas las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos.

Gobernar en minoría no es fácil, ¿Cómo afronta este reto?

Es un desafío que asumo con mucha responsabilidad. Gobernar en minoría exige ese diálogo constante, la voluntad de consenso, pactos y entendimiento con las distintas fuerzas, y desde luego, desde el PP buscamos esos acuerdos que nos permitan avanzar en nuestras prioridades legislativas y con una línea clara, que es la de defender a los ciudadanos de Castilla y León, frente a todas aquellas posturas que buscan una confrontación.

En estos momentos se están debatiendo los Presupuestos de 2025, ¿Es optimista con su aprobación?

Se ha aprobado un techo de gasto que nadie apostaba por él, pero la capacidad de diálogo del Grupo que preside Alfonso Fernández Mañueco ha posibilitado esta aprobación. La Junta lleva varias reuniones con las distintas fuerzas políticas. Se han entregado las propuestas, y yo creo que si todos nos concentramos en lo que nos une, el acuerdo de cara a los presupuestos sería mucho más fácil. Por este motivo, hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos para que nos centremos en unas cuentas beneficiosas para los castellanos y leoneses. Y es que estamos hablando del presupuesto más alto de la historia de Castilla y León, y que apuesta claramente por la Educación, por la Sanidad, por los Servicios Sociales. Por ello el Gobierno regional va a seguir tendiendo la mano para tener ese gran pacto presupuestario. Pero también es cierto que nos encontramos con partidos que se autoexcluyen, como es el caso de Vox, que no se ha querido ni sentar en la mesa, aunque en los últimos días ya ha dicho que es partidario de entrar a dialogar. Tampoco entendemos muy bien los bandazos que da Vox. Y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible, que el PP y la Junta lo está haciendo, para llegar a ese pacto presupuestario.

Pero en muchas ocasiones la Junta se enfrenta a las negativas del Gobierno de Sánchez...

Para el Gobierno de Sánchez Castilla y León es invisible y así lo ha demostrado cuando en los presupuestos generales del Estado aprobados hace dos años minoró la capacidad de inversión en todas las provincias. Eso es lo que le preocupa a Sánchez Castilla y León, nada de nada. Y ese bloqueo sistemático del Gobierno sanchista a propuestas regionales nos preocupa, porque afectan a proyectos que benefician al desarrollo autonómico para poder seguir avanzando. Todos sabemos que Sánchez solo está preocupado por él. No está preocupado por los españoles ni por los castellanos y leoneses. Está además dispuesto a romper la igualdad, la solidaridad entre todos, concediendo unos privilegios a una comunidad donde está siendo chantajeado por los separatistas. Esa es la única realidad. Y el señor Tudanca es cómplice de los agravios a Castilla y León por parte del Gobierno de España. Por contra en el PP vamos a defender a todos los castellanos y leoneses, y así lo hace el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Además nos estamos encontrando con muchas negativas del Gobierno de España, como por ejemplo el Corredor Atlántico, del que no han hecho nada, o las autovías que transcurren por Castilla y León, como la León-Valladolid, y así muchos proyectos importantes para la comunidad, que a Sánchez no le importan nada.

Un Gobierno, un presidente y un partido cada vez más salpicado por la corrupción...

El pasado mes de noviembre hemos visto como el presidente de la Junta estuvo en La Moncloa y habló alto y claro de los gravísimos casos de corrupción y mentiras que rodean al Gobierno de Sánchez y al propio Sánchez, al que dijo que él y su Gobierno tenían que irse ya. No puede ser que Pedro Sánchez quiera controlar las instituciones del Estado, como hemos visto con el Fiscal General que está imputado por un posible delito de revelación de secretos y ni siquiera le pidan la dimisión. La corrupción que asola a Sánchez es insostenible. Es una corrupción permanente que rodea ya no solo a La Moncloa, sino también a sus familiares, como su mujer y su hermano. Sánchez no puede estar ni un minuto más en la presidencia del Gobierno.