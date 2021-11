La Guardia Civil investiga la violación de una mujer ocurrida hace año y medio en Valladolid

La Guardia Civil investiga la demanda que ha planteado el pasado sábado 13 de noviembre una mujer por abusos sexuales, que ocurrieron supuestamente durante el verano de 2020 en un local de ocio de la localidad vallisoletana de La Cistérniga.

La mujer, mayor de edad, ha denunciado que fue drogada y violada y que los hechos se grabaron en vídeo y se difundieron en páginas porno.

“Me he enterado de la existencia de los vídeos por los que supongo que tanta gente se ríe de mi por la calle. He sido drogada y violada de las maneras más asquerosas y denigrantes y lo han subido a páginas porno”, señala la mujer en un mensaje divulgado por las redes sociales. en el que pide que si alguien tiene algún vídeo en el que se le vea la cara que por favor que se lo pase “porque han borrado en los que se me reconoce”, apunta el texto.

Un mensaje en el que reclama ayuda porque dice sentirse fatal y se quiere morir.

Hola desgraciadamente le ha tocado vivir esto a mi amiga, ha sido drogada, violada por unos HIJOS DE LA GRAN PUTA, grabada y subida la violación a páginas porno. Ocurrió en un local de la Cisterniga (Valladolid) + pic.twitter.com/vRjgJgvq9e — 𝕷𝖆𝕽𝖚𝖇𝖎𝖆💋 (@larubiasioke) November 14, 2021

Una persona, cuyo perfil en Twitter responde a La Rubia y que asegura que la víctima es amiga suya, pide ayuda para intentar buscar alguna prueba de los hechos además de para intentar contactar con algún testigo o saber si alguien tiene en su poder los videos que la víctima afirma que se han grabado y difundido en páginas pornográficas en los que se pueda ver ver la cara y de esta forma se la pueda identificar. En otro mensaje denuncia que la situación es horrible por el hecho de tener que estar buscando ella pruebas después de lo que le ha pasado.