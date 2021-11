Los sorianos tendrán “pronto” radioterapia en su hospital

Coronavirus

Los sorianos contarán con la demandada y deseada unidad de radioterapia satelital en el hospital de Santa Bárbara “pronto”. Así lo aseguraba este miércoles la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante la visita que hacía al centro hospitalario para comprobar el estado de las obras de las nuevas instalaciones asistenciales, donde no quiso poner una fecha exacta ya que se tendrá que incluir en el modificado del proyecto la instalación de dos búnkeres y dos aceleradores lineales.

Asimismo, se comprometía a acelerar al máximo los trámites administrativos e incluso a solapar las actuaciones para su disposición en el menor tiempo posible y mientras tanto, mejorar el transporte sanitario para aquellos sorianos que necesiten darse el tratamiento de radioterapia en Burgos.

La Junta ha invertido 13 millones de euros en estas instalaciones y la previsión es que entre en funcionamiento a partir del mes de enero de 2022, una vez se realice la comprobación de instalaciones y espacios y se proceda al plan de montaje del equipamiento previsto.

La Consejería de Sanidad continúa adelante con las obras previstas en el proyecto de la Fase II -ya ejecutadas casi en un 50 por ciento sobre el total-, para cuyo desarrollo se cuenta con un presupuesto global de 28,5 millones de euros.

Además, se tramita y adjudicado diversos expedientes de planes complementarios de obra y un destacado plan de montaje de mobiliario y equipamientos, que en conjunto ascienden a un total de casi 5,5 millones de euros. En total las obras de la segunda fase contarán con un presupuesto global de 64 millones de euros.

Las obras de ampliación ya terminadas y entregadas a la Gerencia Regional de Salud se han desarrollado en un edificio de cuatro plantas, en la parte de la parcela ocupada en su momento por los aparcamientos de superficie, que incluyen varios servicios y unidades.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, visita el centro de salud de Cubo de la Solana financiado por el Ayuntamiento con el dinero de las no fiestas de 2020 FOTO: Concha Ortega Agencia ICAL

Cubo de la Solana

Asimismo, este miércoles la consejera visitaba la localidad soriana de Cubo de la Solana, cuyo ayuntamiento construyó un centro de salud con el dinero que se ahorraron por las no fiestas debido a la pandemia, donde alababa esta acción de sus vecinos. Una instalación que cuenta con dos consultas, salas de espera y dos accesos independientes desde el exterior.

Dispone de una superficie construida de 76,8 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 98.500 euros, asumidos por el Ayuntamiento de la localidad con los fondos previstos para la celebración de las fiestas locales del año 2020.

Este municipio se encuentra adscrito a la zona básica de Soria Rural y tiene 181 vecinos censados, incluyendo las pedanías de Tuero, Almarail y Riotuerto, y las entidades locales de Lubia y Rabanera del Campo. En la actualidad, Cubo de la Solana cuenta con un médico de Familia dos días a la semana y enfermería un día a la semana.

Ley de Pandemias

Por otro lado, la consejera de Sanidad exigía la aprobación de una ley de pandemias, tal y como comprometió hacer el pasado año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar respuesta a situaciones “que no son habituales” como ha sido la irrupción de la covid. Esta nueva normativa, en opinión de Casado, se dotaría al país de un marco legal común en el que no cupieran las interpretaciones judiciales y tendría que analizar o tener en cuenta, la obligatoriedad de vacunación cuando estuviera en riesgo la salud pública.

“Es importante buscar la responsabilidad de todas esas personas que no están vacunadas porque es importante llevar a un nivel de vacunación del 90 por ciento. No puedo opinar si debe ser obligatoria la vacuna, pero si en algún momento de mi historia opinara, diría que sí lo es. No obstante, como consejera de Sanidad destacó que esto no lo permite la ley”, señalaba, en declaraciones recogidas por Ical.

La consejera también llamaba a la gente que está sin vacunar, unas 200.000 personas en Castilla y León, a que inmunicen, y especialmente a los jóvenes de entre 12 y 30 años, con especial hincapié en los sorianos y leoneses, ya que el 30 por ciento de ellos no se han vacunado. “Quizás ellos no pasen la enfermedad de forma grave pero se ponen en contacto con una persona mayor con la inmunidad baja quizás fallezca”, advertía Casado, quien afirmaba que la vacuna funciona y que los sueros son seguros.

Por otro lado, hizo mención a los asuntos tratados en la Comisión de Salud Pública de ayer en la que se valoró la posibilidad de vacunar a la población de entre 60 y 70 años; inocular una tercera dosis a las persona que se vacunaron con Astrazeneca y vacunar a los niños de cinco a once años. “En los estudios vemos que en los sanitarios la vacuna ha funcionado bien y no se han vuelto a contagiar, por lo que faltan evidencias científicas para decir si se deben vacunar”, añadía.

Por otro lado, apostaba por aprobar actuaciones y medidas comunes, refiriéndose al Pasaporte Covid, de forma coordinada, es decir en toda España, ya que de lo contrario “se vuelve loca a la población”. “Creo que debemos definir el qué, el quién y el cómo de forma conjunta. Eso no quiere decir que si no se hace nosotros valoremos con los puntos de corte que se establezcan dotarnos de nuestras propias medias”, destacó.

Descarta cerrar la hostelería

También recomendaba el uso de mascarilla este invierno, ya que esto permitirá reducir no solo el contagio del coronavirus sino otras enfermedades que se dan en esta época del año de índole respiratorio o virus gastrointenstinales.

Además, pedía prudencia, evitar aglomeraciones y el uso de mascarilla y descartaba cerrar la hostelería aunque reconocía que este asunto estuvo encima de la mesa el Consejo Interterritorial de Salud. “Se deben analizar los puntos de corte (presión asistencial y número de infectados) y no tomar las mismas medidas que cuando no había una población vacunada”, decía.