Hiperbaric lidera el proyecto ‘Valle del Hidrógeno Renovable Burgos’, junto a otras industrias y entidades, para impulsar la descarbonización de la economía y abarcar toda la cadena de valor del hidrógeno renovable. Una iniciativa pionera a nivel nacional que fue presentada en la planta en el marco de la jornada “Hidrógeno como vector energético sostenible en la transición energética”, que reunió a expertos del ámbito público y empresarial para exponer las capacidades de este vector energético.

Jornada "Hidrógeno como vector energético sostenible en la transición energética", celebrada en Burgos FOTO: Ricardo Ordóñez/Ical Agencia ICAL

De esta forma, el consejero delegado de Hiperbaric, Andrés Hernando, subrayó que el objetivo es que Burgos sea “un valle del hidrógeno”. “Una red de empresas y de consumidores de gas, de hidrógeno verde”, dijo, que confió que “permita descarbonizar nuestra economía en breve”, en base al cumplimiento de los objetivos 2030/2050 plasmados por el Ministerio en la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’, si bien reconoció que se está empezando “a montar el proyecto”.

Es un proyecto, dijo, “que va a venir muy ligado a todo lo que son los fondos Next Generation”. En este sentido, recordó que el pasado sábado se lo presentaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita que realizó a la planta burgalesa. Así, subrayó que el jefe del Ejecutivo les trasladó que “este mes de diciembre pensaban sacar el PERTE del hidrógeno y estamos creando todas las alianzas para que eso sea una realidad lo antes posible”.

Este proyecto plantea un conjunto de actividades orientadas hacia la descarbonización de la economía y el cumplimiento de los objetivos 2030/2050 plasmados por el Ministerio Español en la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’. Abarca toda la cadena de valor del hidrógeno renovable: generación a partir de energía eléctrica renovable: eólica y solar; almacenamiento a alta presión y distribución, y consumo en nuevas aplicaciones industriales y en movilidad.

Asimismo, el consejero delegado de Hiperbaric explicó que es un proyecto “totalmente abierto” y que “se ha empezado al revés que otros”. “Hemos empezado por el consumo porque no se puede generar hidrógeno si no hay consumo”, manifestó. Al tiempo, continuó con que “es un poco el círculo vicioso, si no hay consumo, no hay generación; si no hay generación, no hay consumo”.

Sin embargo, relató que Hiperbaric “ha empezado trabajando en lo que es el consumo” y apuntó que en el polígono industrial de Villalonquéjar donde se encuentran, también se ubica una empresa “muy importante”, que es Adisseo, que va a ser, dijo, “un consumidor privilegiado para el hidrógeno”.

En cuanto a la producción, precisó que “ya hay un proyecto serio en Lerma, que es la empresa Ibereólica, para producir unas 3.000 toneladas al año de hidrógeno”, y añadió que también están los participantes en la cadena de valor del hidrógeno y del desarrollo de tecnología. En este sentido, indico que Hiperbaric lidera, junto con la Fundación Caja de Burgos, la Universidad de Burgos (UBU) y el Ayuntamiento, el proyecto de Valle de Hidrógeno Renovable para Industria & Movilidad en Burgos. En esta iniciativa participan otras empresas con sede en la provincia como Grupo Antolín, Aciturri, Adisseo, Ibereólica o Desmasa, a las que se irán sumando otras compañías, centros tecnológicos y entidades públicas a lo largo del año 2022.