Malestar en Castilla y León una vez estudiado el borrador del nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. “Castilla y León pierde dinero”, ha resumido este martes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el contenido de la propuesta para el reparto de los fondos del modelo de financiación autonómica que el viernes envió el Gobierno, a la Junta.

El consejero asegura que no ve ningún paso adelante en el borrador como se ha vendido desde varias regiones y advierte de que en el documento ni se ofrecen mayores recursos para repartir ni se da más peso a algunos de los aspectos que más afectan a esa Comunidad como el envejecimiento, la dispersión o la superficie.

“No se da un paso adelante en nada”, denuncia Fernández Carriedo, , quien solo ve como positivo que se empiece a hablar de la necesidad de refirmar un modelo que lleva muchos años sin cambiar y en el que los recursos que recibe Castilla y León no son suficientes para prestar los servicios esenciales. De hecho, recuerda que el actual modelo que deja sin cubrir el 16 por ciento de los gastos en sanidad, educación y servicios sociales,

Si bien, el consejero advierte también que aunque es importante que se empiece a negociar sobre este modelo, también lo es que se haga entre todas las regiones y en condiciones de igualdad y no de forma unilateral como teme que pueda ocurrir con Cataluña, o que se haya negociado ya con esta Región alguna contraprestación para el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

Carriedo lamenta que la ministra haya planteado un primer documento con criterios de reparto de los recursos en el que “algunas autonomías pierden”, como Castilla y León, y “otras ganan”, y se queja de que no exista una referencia a los recursos globales con los que se dotará el sistema, en el que la Comunidad “no quiere perder peso”.

Pese a todo, el consejero asegura que todavía “hay tiempo” para mejorar los aspectos más lesivos para la Comunidad de este primer documento, y explica que desde la Junta seguirán manteniendo contactos con otras autonomías y con los grupos del arco parlamentario de la Comunidad, para llegar a enero con una postura de fuerza común, como ya se hizo en el encuentro de Santiago de Compostela recientemente con ocho autonomías de distinto signo político.

También deja claro que Castilla y León mantendrá la misma postura recogida en el acuerdo firmado en este cónclave así como el pacto parlamentario que se alcanzó en las Cortes de Castilla y León en esta materia.

El consejero afirma que la mejora del modelo pasa por que no pierda peso el envejecimiento en los fondos para servicios sociales; que los dos millones de habitantes no fijen el límite para acceder al fondo para despoblación; que la superficie y dispersión pesen más en sanidad, educación y servicios sociales; y que no se resten fondos para las otras competencias.

Propuesta razonable

Desde el PSOE, la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha agradecido la “propuesta responsable” presentada por el Gobierno de España aunque matizaba que “no convence al cien por cien” a la formación socialista en la Comunidad.

Si bien, preguntada por este supuesto descontento, apuntaba que quieren “respetar los tiempos” porque el documento inicial “es una propuesta de borrador y, como su propio nombre indica, es un borrador”, y que por lo tanto hay que respetar los tiempos.

“Pero es de lealtad institucional cumplir los acuerdos alcanzados en la Comunidad”, decía, mientras llamaba a “esperar las propuestas de la Junta y cómo las aborda” sin dejar de ofrecer una “mano tendida para, entre todos, tener una posición de fortaleza como Comunidad ante la próxima reforma de la financiación autonómica”.

“Sobre la mesa hay un borrador que tiene en cuenta la despoblación, la dispersión, la sanidad, la educación y los servicios sociales a la hora del reparto de fondos y, además, está abierto a las aportaciones de las comunidades durante este mes”, destacaba la dirigente socialista, quien, por el contrario, aseguraba que el PP “estuvo siete años en el Gobierno, gobernando y desvalijando a todas las Comunidades autónomas, y fue incapaz de hacer una propuesta ni siquiera atendiendo a presidentes de Comunidad de su propio partido”.

“Ahora la pelota está en el tejado de la Junta, que debe defender los intereses de Castilla y León, abordando las propuestas de forma seria en vez de hacer lo de siempre y defender los intereses del PP”, advertía.