“VO”, de Nicolás Gourault, Mejor Cortometraje de Aguilar Film Festival

El cortometraje “VO” de Nicolás Gourault se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje de Aguilar Film Festival, certamen que este año ha celebrado su trigésimo tercera edición.

Se trata de una película francesa, premiada en numerosos festivales internacionales, que trata sobre “un accidente mortal entre un coche autoconducido y un peatón que pone en marcha una investigación sobre el papel de los trabajadores humanos en la formación de los coches sin conductor”.

Mejor Corto de Castilla y León

También destacan los tres premios para Imperdonable, de Marlén Viñayo, que recibe los de Mejor Cortometraje de Castilla y León, Mejor dirección y Premio del Público. Se trata de un corto documental de la directora leonesa que explora la relación entre dos jóvenes expandilleros gays en una cárcel de El Salvador. Es una coproducción de El Salvador y España que ha recibido más de 25 reconocimientos en festivales internacionales y ha sido exhibido en más de 100 certámenes alrededor del mundo.

Por otro lado, se alza con una mención especial del Jurado de Castilla y León Marinera de luces del joven cineasta saldañés Pablo Quijano.

Otra de las películas más laureadas es la realizada por el director Héctor Herce titulada El amor amenazado, que recibe el premio al Mejor Cortometraje Español y el premio del Jurado Joven. Un trabajo muy juvenil y fresco con un estilo desenfadado y con guiños al cine kinki. Herce es un joven director extremeño que destaca en la realización de videoclips y que ha trabajado con artistas de la talla de C. Tangana, The Parrots, Dellafuente, Cupido, John Grvy, Mala Rodriguez, Christina Rosenvinge o Nathy Peluso.

Autoridades asistentes al certamen FOTO: Aguilar Film Festival

El jurado además ha hecho una mención especial al Mejor Cortometraje para In Flow of Words, de Bots Eliane Esther, que sigue los relatos de tres intérpretes del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Interpretaron testimonios estremecedores de testigos, víctimas y victimarios, sin permitir que sus propias emociones, sentimientos e historias personales estuvieran presentes. A diferencia de su posición en el tribunal, esta película sitúa sus voces y experiencias en el centro del escenario.

Asimismo, ha concedido los premios a: Mejor Fotografía a Raquel Fernández por Memoria, de Nerea Barros; Mejor Montaje para Brandán Cerviño, por A comuñón da niña prima Andrea; Mejor actor a Ercan Kesal, por Les criminels de Serhat Karaaslan; Mejor Actriz para Ghazal Shojaee por Be Hichkas Nagoo ,de Sahar Sotoodeh; Mejor Guion para Paula González, Gloria Gutiérrez y Andrés Santacruz por La fiesta del fin del mundo; Mejor Premio de la Crítica Caimán a Descartes, de Alejandro Alvarado y Concha Barquero; y Mejor Corto de Animación para Forever, de Mitch McGlocklin.

Público asistente a la ceremonia de entrega de premios FOTO: Aguilar Film Festival

En la Sección de Campo, categoría dedicada al mundo rural, el ganador ha sido Servís, de Ramazan Kiliç. De igual modo, los premios que otorga el Jurado de MiniAguilar han sido en la categoría Licinia para The Seven kids; de Marina Karpova (Rusia) y una mención especial para Mitch-Match Series #6 de, Géza M. Tóth (Hungría); en Renato el galardón ha sido para Sounds between the crowdns de Filip Divak (República Checa) y mención especial para Renato: Tobi and the turbobus, de Verena Fels y Marc Angele (Alemania).

Otros premios

Finalmente, la distinción a la Mejor Música Original otorgada por el colectivo Alerta Sonora ha sido para Barrett Slagle por KKUM de Kin Kang-Ming; la del Jurado Senior para A comuñón da miña prima Andrea, de Brandán Cerviño; la de la Asociación de Mujeres Tejiendo Cambios para L’Effort comercial, de Sarah Arnold; y la de Cruz Roja para Memoria, de Nerea Barros.

Águila de Oro

Durante la ceremonia de clausura que ha tenido lugar en el Cine Amor, la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, entregó el galardón Águila de Oro al actor alicantino Fele Martínez. De este modo, el actor alicantino inscribe su nombre en un palmarés en el que ya aparecen figuras tan destacadas del panorama cinematográfico español como Pedro Almodóvar, la familia Bardem, Charo López, Concha Velasco, Gracia Querejeta, Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Maribel Verdú, Alfredo Landa, Emma Suárez, Ernesto Alterio, Elena Anaya, Antonio Resines, Imanol Arias o Eduardo Noriega, entre otros.

La alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, durante el certamen FOTO: Aguilar Film Festival

Para Fele Martínez, Águila de Oro de la XXXIII edición: “es un honor, y un privilegio estar en el Aguilar Film Festival, lo recibo con mucha ilusión. Más que un galardón por mi trayectoria como actor, creo que me lo conceden por mi trayectoria en el certamen. Vine aquí por primera vez en 1998 con un corto en el que estábamos mi hermano y yo, y allí arrancó todo. Hace dos años mi hijo comenzó a caminar aquí. Me siento muy vinculado a este festival y por eso para mí es tan importante, ha rebasado lo profesional y se ha instalado en lo personal, eso es lo que lo hace tan especial”.