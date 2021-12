Cientos de leoneses vuelven a reclamar “no ser un apéndice de Castilla”

La plaza de Botines de León volvió a ser el escenario de la concentración pro-autonomía convocada por Conceyu País Llionés, al que se sumaron otros colectivos y que reunió a cientos de personas “para mantener una constante actitud reivindicativa desde la sociedad hacia los políticos para que activen medidas necesarias para el acceso a la autonomía”.

Denunciar públicamente lo que consideran “constantes agresiones de la Junta a las provincias leonesas” o “la desidia del Estado español con esta tierra” fueron otros de los objetivos de la cita, que incluyó la intervención de representantes de las entidades que se sumaron a la llamada de Conceyu País Llionés y la del dibujante Lolo.

En las intervenciones se recordó que la moción pro-autonomía ha sido aprobada por entidades que superan la mitad de habitantes de la provincia y se pidió a la Diputación dar el paso por la autonomía. El pueblo leonés ha hablado y les ha dicho que se muevan, que espabilen”, reclamaron en el turno de alocuciones, en el que se tildó de “estafa” a la Mesa por León.

“Tenemos el derecho a no ser un apéndice de Castilla. No somos castellanos, no somos castellanoleoneses. Somos leoneses y estamos orgullosos de serlo” se remarcó en un acto que contó con la asistencia de algunos representantes políticos y sindicales. “¿Cuál es el premio por vuestra sumisión?” se preguntó en voz alta a los ayuntamientos como el de La Robla o Cistierna, que rechazaron la moción pro-autonomía.

Conceyu País Llionés avanzó que en 2022 conseguirán “que León brille y demostraremos a los políticos apesebrados la fuerza que tiene el pueblo” y que en abril se celebrará “la gran manifestación leonesista en la que la sociedad tiene que dar el do de pecho” y que sirva de arranque de una gran plataforma ‘leonesista’ social y se sienta capaz “de ser alternativa a PSOE y PP”. “Tenemos que batir el récord de 1984. Tenemos que conseguirlo. Este pueblo se merece un futuro mejor”, remarcaron los convocantes.