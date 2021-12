Tudanca acusa a la Junta de “forzar” la no aprobación de sus presupuestos

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha acusado este lunes al Gobierno de Fernández Mañueco en Castilla y León de estar “forzando” la no aprobación de sus propios presupuestos, que están negociando con por Ávila para lograr el único procurador que les falta para sacarlos adelante. “Es inconcebible que sea el Gobierno de la Comunidad el que esté generando caos e inestabilidad”, denuncia el líder del partido del puño y la rosa, mientras advierte de que si hay riesgo de que finalmente no se aprueben los presupuestos, “es que estas Cuentas no son tan buenas y la capacidad de consenso y de negociación del PP brilla por su ausencia”.

El dirigente socialista asegura que no sale de su asombro con la que está viendo en esta negociación presupuestaria. “Da la sensación de que ni siquiera quieren el voto que les hace falta de Por Ávila cuando esta formación está deseando dárselo”, señala Tudanca, quien asegura que es la primera vez que ve una estrategia negociadora de rechazar los votos que les ofrecen de tal calibre.

El también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se expresaba de esta forma tras ser preguntado por los periodistas en Burgos sobre un posible adelanto electoral en Castilla y León como se viene rumoreando en las últimas semanas, a tenor de la posibilidad también de que el PSOE vuelva a promover una moción de censura como la fallida del mes de marzo pasado, una vez concluya el año que marca el reglamento de las Cortes para poder registrar una nueva iniciativa de este tipo, y que esta vez sí que pueda salir adelante si algún procurador de Ciudadanos decide seguir los pasos de María Montero.

Tudanca insiste al respecto en que esta posibilidad de adelanto electoral no tiene nada que ver con los presupuestos y su posible aprobación o no, sino que tiene que ver más bien con la “necesidad” del PP de “huir hacia adelante” para “tapar su corrupción”.

“Esta es la única excusa que tienen para adelantar las elecciones, el calendario judicial tan endiablado que tienen”, asegura Tudanca -en referencia a los casos de la Perla Negra y Portillo, la trama eólica o las Primarias del PP de Salamanca-, quien reprocha a la Junta que está pensando en ello “en un momento tan complicado por la pandemia, cuando el país se encuentra en plena recuperación económica y con la necesidad imperiosa de aprovechar los fondos europeos para frenar la despoblación”.

“De ahí les viene la urgencia de poder convocar elecciones en primavera”, insiste Tudanca.

Por otro lado, también se refería Tudanca a las recientes declaraciones del presidente nacional del PP, Pablo Casado, en las que planteaba que si el PP gana las próximas elecciones propondría una gran coalición con el PSOE. Al respecto, el dirigente socialista recordaba que el PSOE se ha abstenido en ocasiones, como aquella que supuso la reelección de Rajoy al frente del Gobierno de España y que se desatara una crisis son precedentes en el PSOE y la llegada de Sánchez al poder de los socialistas, mientras que otras, según Tudanca, el PSOE ha votado a favor de propuestas del PP por responsabilidad y por el bien común, “algo que no ha hecho nunca el PP”, decía. En este sentido, se preguntaba si el PP haría lo mismo y podría plantearse apoyar un Gobierno socialista.