¿ Y quién es María Montero?

Nada más conocerse la noticia de que la procuradora de Ciudadanos por Salamanca, María Montero, ha abandonado el grupo Parlamentario para pasarse al grupo de los no adscritos a tres días del debate de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de coalición de PP y Cs en Castilla y León, manteniendo así más viva que nunca en esta semana la llama de un posible éxito en la misma, muchos se preguntan quién es esta joven dirigente.

Pues en su perfil personal de la red social Twitter, María Montero, se define como autónoma y luchadora. En política se dio a conocer en la Comunidad al presentarse en las pasadas elecciones autonómicas de 2019 en el número dos en la lista de la formación naranja en la provincia de Salamanca tras David Castaño Sequeros, a la sazón portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y quien hasta hace nada ponía la mano en el fuego por los doce procuradores de Ciudadanos.

De la misma forma, esta salmantina es vicepresidenta de las comisiones de Educación y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, además de portavoz en la de la comisión de Presidencia y vocal en las de Cultura y Turismo.

En el partido siempre la han tenido en buena consideración, por trabajo y constancia, y por ser, además, una de las parlamentarias más activas en el hemiciclo y en las comisiones. De hecho tenía hasta esta mañana varias responsabilidades e importantes, como la presidencia de la Comisión de Sanidad y en la que está se está investigando el Plan de Medios de la Junta de Castilla y León.

En una de sus últimas apariciones en el Pleno de las Cortes, el pasado 10 de Montero, defendía con ahínco el bienestar de las personas mayores y las políticas que lleva a cabo el Gobierno autonómico en esta materia. Además, llamaba a asegurar su bienestar y calidad de vida, pero a través del consenso. “Mejoremos nuestras políticas en favor del envejecimiento activo y saludable”, decía en su intervención.

De hecho, el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, destaca de maría Montero en su perfil de la red social Twitter al enterarse de su marcha de María Montero que se trata de una mujer con la que ha compartido un sueño político. y traslada todo su respeto y apoyo a la decisión que ha tomado.

La Mesa de las Cortes, con la renuncia de Montero al grupo de Ciudadanos y su paso al grupo mixto en la sección de no adscritos, deberá determinar ahora su pertenencia a alguna de estas comisiones parlamentarias de las que ha formado parte en esta legislatura. Si bien, cabe señalar que esta dirigente en ningún momento perderá el derecho al voto, por lo que podrá mostrar su apoyo o su rechazo o incluso su abstención este lunes durante el debate de la moción de censura aunque posteriormente no podrá integrarse en ningún otro grupo parlamentario en esta legislatura.

En el comunicado que ha emitido para hacer pública su renuncia al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, María Montero esgrime que la decisión es fruto de una profunda reflexión, de un ejercicio de honestidad con las personas que la votaron y a las que representa. “Hoy dejo de pertenecer a este Grupo Parlamentario pensando que esta decisión es lo mejor para el presente y el futuro de Castilla y León”, apunta, mientras recuerda que se presentó en las elecciones autonómicas de hace dos años con ilusiones renovadas y convencida de que con Ciudadanos se lograría el cambio y la regeneración que necesitaba esta Comunidad después de más tres décadas de Gobierno del PP, pero que pasado este tiempo afirma con tristeza que esto no se ha producido,

“Por ello, y en estas circunstancias, no puedo seguir perteneciendo a un Grupo Parlamentario que ni ha cumplido con las promesas hechas a los ciudadanos de Castilla y León”, finaliza, mientras deja claro también que no abandona el acta y que seguirá en el Parlamento regional como no adscrita.