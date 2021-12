Virginia Barcones pide prudencia en la carretera para evitar la “mayoría” de los accidentes

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha hecho un llamamiento a la prudencia en las carreteras, cuando faltan pocos días para la Navidad, y ha dicho que la mayoría de los accidentes es evitable, porque se deben a distracciones, consumo de alcohol y drogas y exceso de velocidad.

Durante la inauguración de la III Jornada “La Seguridad vial eres tú: Una responsabilidad de todos”, organizada por la Asociación de Motoclubes de Valladolid y la Plataforma Motera para la seguridad vial, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid y diversas organizaciones, señaló que la formación y la concienciación figuran entre los objetivos de la Delegación del Gobierno que ha expuesto Barcones.

Al respecto, ha señalado que hay que observar las normas de seguridad vial y la nueva Ley de Tráfico va en la dirección de restar puntos a quienes no respeten una serie de conductas que son evitables. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la atención sobre una especial vigilancia con los conductores vulnerables, como el sector de las motocicletas, y conducir siempre con los cinco sentidos puestos por cada uno y por aquellos que no obedecen las normas.

Barcones ha citado el objetivo común de la Agenda 20/30 de reducir a la mitad el número de víctimas mortales, una labor que debe ser conjunta, con la colaboración de todos. Ante la próxima festividad de Navidad, cuya campaña especial de Tráfico se presentará en unos días, la delegada del Gobierno ha expuesto que todo el mundo quiere disfrutar de un merecido descanso, de la fiesta y la celebración, pero “hay que llegar bien” al punto de destino.

No al alcohol, no al uso del móvil, no al consumo de sustancias, ha subrayado Barcones, quien ha considerado que estas exigencias “no son algo caprichoso”. ”Vamos a estar en las carreteras” para velar por la seguridad, ha garantizado la delegada, quien ha expresado su agradecimiento a las personas que trabajan en los Cuerpos de Seguridad y en distintos sectores que realizarán su labor en esas fechas y no podrán estar con sus familias para hacer cumplir las normas y en definitiva para proteger.

Virginia Barcones también ha apuntado a la nueva Ley de Tráfico, que entra en vigor en marzo, y la futura Ley de Movilidad Sostenible en la que trabaja el Gobierno como herramientas para conseguir un escenario más seguro en nuestras carreteras, si bien, señaló, la responsabilidad es de todos.

También ha recordado que las cifras de fallecidos son abrumadoras. Un total de 88 personas han perdido la vida en Castilla y León hasta el día de hoy, pero es que además, los accidentes son la principal causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, un dato demoledor que “nos debe hacer reflexionar todos los días sobre cómo intentar poner freno a tanto dolor”, dijo.

Por ello, la delegada ha reiterado que el Gobierno de España está trabajando en aquellas medidas de la Estrategia que requieren regulación normativa para terminar de configurar el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Pero este concepto, el de la movilidad sostenible, concluyó la delegada, no sólo debe entenderse como actuaciones a llevar a cabo sobre las retenciones en las vías de grandes ciudades y sustitución del vehículo privado como medio mayoritario de transporte, sino que también se trabajará en la mejora de “otra movilidad que aquí, en Castilla y León, y en la mayor parte del territorio de España, nos importa más: la que se genera entre nuestros pueblos para acceder a servicios básicos como la sanidad, la educación, la cultura, o el ocio”.