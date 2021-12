Sonia Tamames toma el relevo de Carmen Pacheco como directora general de Salud Pública

La doctora Sonia Tamames Gómez (Valladolid, 1979) ha sido nombrada , en un Consejo de Gobierno extraordinario, nueva directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, en sustitución de Carmen Pacheco Martínez, quien ha presentado su renuncia al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, tras el cese de su predecesora, Verónica Casado, con quien trabajó codo con codo durante la gestión de la pandemia por COVID-19. Además, abandona también el Comité de Expertos, donde ocupaba el puesto de vicepresidenta, según pudo saber Ical.

Pacheco toma esta decisión en plena cresta de la sexta ola, después de que el martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidiera nombrar un nuevo consejero, tras anunciar el lunes el adelanto electoral y cesar a todos los consejeros de Ciudadanos.

El máximo responsable actual de la Consejería de Sanidad ha aceptado su dimisión, agradeciéndole muy sinceramente su trabajo y dedicación, especialmente durante la pandemia por la COVID-19.

Por su parte, Sonia Tamames Gómez, Licenciada y doctora por la Universidad de Valladolid, ocupaba en la actualidad plaza de técnico facultativo en el Servicio de Información en Salud Pública de esa Dirección General de la Consejería de Sanidad, en la que ha sido jefa de los Servicios de Epidemiología, entre febrero de 2014 y diciembre de 2019, y de Promoción de la Salud, de octubre de 2013 a octubre de 2014.

Otros puestos que ha desempeñado han sido el de técnico facultativo del Servicio de Investigación de la Dirección General de Planificación de la Consejería de Sanidad (septiembre 2011-octubre 2013); jefa del Observatorio de Salud Pública (noviembre 2009-septiembre 2011); jefa del Servicio de Sanidad Exterior en la Delegación de Gobierno en Cantabria (junio-noviembre 2009); profesora asociada del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valladolid (octubre 2008-noviembre de 2009); beca pre-doctoral en el Centro Nacional de la Gripe de Valladolid; y médico interno residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (mayo 2004-junio 2008)

A los ya mencionados, se suma la licenciatura en Medicina (2003) y doctorado (2011) por la Universidad de Valladolid, así como otras titulaciones académicas: ‘Máster en Metodología de la Investigación’ (Universidad Autónoma de Barcelona, 2010); ‘Máster en Salud Pública’ (Escuela Nacional de Sanidad, del Instituto de Salud ‘Carlos III’, 2005); curso de posgrado sobre ‘Evaluación económica de programas de vacunación’ (Universidad ‘Carlos III’ de Madrid, 2020); ‘Mathematical modelling for the control of infectious diseases’ (Imperial College of London, 2016); ‘Programa de gestión sanitaria’ (IESE Business School, Universidad de Navarra, 2010); y ‘Experto en vacunas’ (Universidad Complutense de Madrid, 2009)

En el ámbito investigador, la doctora Tamames ha participado, tanto como investigadora asociada como principal, en diferentes proyectos financiados por el Instituto de Salud ‘Carlos III’ y por la Junta de Castilla y León, centrados, principalmente, en vacunación gripal y antineumocócica; caracterización y secuenciación del virus de la gripe; hospitalización por gripe; redes centinelas y mapas de incidencia; efectividad de intervenciones farmacológicas, higiene de manos, higiene respiratoria y otras medidas no farmacológicas en la prevención de la gripe A (H1N1) 2009 y otros relacionados con la actividad y presión asistencial en distintos servicios hospitalarios.

Entre otros aspectos reseñables del currículo de Sonia Tamames destacan el de profesora colaboradora honorífica del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valladolid; colaboradora del Centro Nacional de Gripe y miembro asociada del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) en Virología Clínica, Diagnóstica y Epidemiológica; e integrante de la Asociación Española de Vacunología y de la Sociedad Norte de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Sonia Tamames es, asimismo, autora de numerosas publicaciones sanitarias, mayoritariamente en el campo de las infecciones respiratorias, especialmente la gripe, y de vacunación; de numerosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales; y de libros y capítulos de libros relacionados con enfermedades infecciosas y la salud pública.