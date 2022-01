Cinco detenidos en dos operaciones antidroga en Salamanca y Zamora

La Guardia Civil no descansa en su lucha particular contra la delincuencia, en general, y contra la que se dedica al cultivo y venta de drogas, en particular. Y es que este viernes se han conocido hasta dos importantes operaciones de este tipo en las provincias de Salamanca y Zamora, en las que se han detenido a cinco personas en total, tres en la primera y dos en la segunda.

En el caso de la actuación llevada a cabo en tierras salmantinas, agentes del Instituto Armado se han incautado de más de 20 kilos de cogollos de marihuana en el municipio de Sancti Spiritus, donde los tres apresados cultivaban esa sustancia, en una vivienda en la que tenían una plantación de interior, y diverso material utilizado para el desarrollo de plantaciones de interior, como aparatos de acondicionamiento del aire, filtros de carbono, fertilizantes, tubos de ventilación, numerosos transformadores eléctricos y lámparas de calor para el desarrollo de las plantas

Según informa la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, a los tres detenidos se les ha imputado un delito de tráfico de drogas, así como por supuesta defraudación de fluido eléctrico, ya que se detectó que estaban enganchados, de manera ilegal, a la red eléctrica que utilizan para mantener el suministro eléctrico necesario para el desarrollo de la plantación.

La operación, que se inició hace meses con el objetivo de localizar una plantación de marihuana, culminó el pasado día 12, cuando la Guardia Civil entró en una propiedad en la localidad de Sancti Spiritus, donde detuvieron a tres personas, de nacionalidad española, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, por la tenencia y elaboración de una plantación interior de marihuana.

Con esta operación, la Guardia Civil ha dado por desactivada una importante plantación de interior de marihuana, donde se llevaban a cabo estas plantaciones de manera intensiva y que permitían sacar a la calle varias producciones al año.

Operación en Benavente

Por otro lado, La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad zamorana de Benavente, donde ha detenido a dos personas y ha investigado a una de ellas también por el quebrantamiento de una orden de alejamiento.

En la operación, los agentes han accedido a dos domicilios en los que presuntamente se efectuaba la venta de droga con una orden judicial y han intervenido cantidades no precisadas de cocaína y marihuana, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

También han intervenido en las viviendas una pistola táser, un machete de grandes dimensiones, balanzas de precisión, dos teléfonos móviles y 3.000 euros en metálico.

Los detenidos como supuestos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas son un hombre y una mujer y a él se le ha atribuido además un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar, ya que convivía con la mujer detenida pese a tener una orden judicial de alejamiento de ella.

El Juzgado de guardia de Benavente que se ha hecho cargo de la investigación ha ordenado la puesta en libertad con cargos de una de las dos personas detenidas y el ingreso en prisión eludible bajo fianza de la otra.