¿Quiénes son los principales candidatos en las elecciones de Castilla y León?

En apenas cinco días, o lo que es lo mismo el jueves en la medianoche, madrugada del viernes ya, comenzará con la tradicional pegada de carteles una nueva campaña electoral en Castilla y León, que, al haberse convocado de forma anticipada, por vez primera en la historia de esta joven democracia aún, permitirá a esta tierra poco acostumbrada a este tipo de jaleos políticos contar con un calendario electoral propio a partir de ahora, al igual que ocurre en otras regiones españolas como Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia o Comunidad Valenciana.

Será el próximo 13 de febrero cuando un total de 2.094.490 castellanos y leoneses estarán llamados a las urnas -20.315 electores menos que en mayo de 2019- para elegir a los representantes a las Cortes por su provincia y, por ende, al partido y la persona que deberán dirigir el camino y el rumbo de esta Comunidad Histórica, se supone que para los siguientes cuatro años. Hombres y mujeres, entre ellos 51.755 jóvenes que votarán por primera vez en su vida al cumplir los 18 años, quienes tendrán para elegir hasta 29 candidaturas diferentes, si bien solo siete de ellas concurrirán en todas las provincias de esta tierra, ya que el resto se presentarán únicamente en alguna de ellas.

PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, Unidas Podemos y el Partido Animalista Pacma y Partido Castellano-Tierra Comunera-Recortes Cero son las únicas candidaturas que tendrán candidatos en las nueve provincias de la Comunidad, algo que, por el contrario, no han logrado las vinculadas al movimiento de la España Vaciada, principal novedad en estos comicios al igual que otras formaciones también locales pero alejadas de esta plataforma como Palencia Existe, y que estarán en las papeletas con la denominación de “España Vaciada” en Palencia, Salamanca y Valladolid, pero sumando las marcas de Soria Ya y Vía Burgalesa, por lo que en total se presentan en cinco circunscripciones.

En juego, un total de 81 procuradores al Parlamento autonómico, con la mayoría absoluta fijada en los 41.

Pero, dicho esto, y a falta de estos cinco días para que arranque la campaña, en esta líneas este periódico va a intentar contar y dar a conocer a quien no lo sepa ya quiénes son los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que tras los resultados de las elecciones serán elegidos por los 81 procuradores que hayan sido elegidos una vez formada la Cámara regional.

Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular)

Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular)

Casado y con dos hijas, el presidente de la Junta en funciones nació un 29 de abril de 1965 en Salamanca. Como suele decirse por estos lares, Alfonso Fernández Mañueco ha sido cocinero antes que fraile, por cuanto antes de llegar a presidir Castilla y León, como servidor público fue concejal y alcalde de Salamanca (2011-2018), presidente de la Diputación de Salamanca (1996-2001), consejero de la Presidencia (2001-2007), consejero de Justicia e Interior (2007-2011) además de procurador en las Cortes autonómicas desde 2003 hasta ahora. Y, a nivel orgánico, antes de presidir el partido, cargo en el que ha sido reelegido hace una semana, el candidato popular fue secretario general del PP de Castilla y León. Experiencia, por tanto, le sobra.

Fernández Mañueco afronta sus segundas elecciones autonómicas como aspirante popular a la Presidencia, tras las de mayo de 2019, donde el PP no logró ser la fuerza más votada -obtuvo 29 escaños por los 35 del PSOE- pero pudo formar gobierno y gobernar en coalición con Ciudadanos gracias al pacto de gobernabilidad de cien puntos que firmaron para cuatro años, aunque finalmente se quedaron en dos y medio por desavenencias, tras estallar Mañueco al considerar que sus socios le estaban traicionando a sus espaldas y que se podía estar preparando una segunda moción de censura, tras la primera que impulsó el PSOE y que resultó ser un fiasco en marzo de 2021.

El dirigente popular ha iniciado la precampaña con fuerza, con la ganadería y el medio rural como protagonistas, tras los ataques del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la calidad de la carne que se produce en España poniendo en tela de juicio a toda a una industria que es vital en Castilla y León.

La bajada de impuestos, la intención de blindar este descenso para hacer frente a las interferencias de Pedro Sánchez en materia fiscal, y especialmente con el suprimido Impuesto de Sucesiones y Donaciones en esta Comunidad, es una de las banderas de su programa, como lo es también la mejora del estado del bienestar, la vida en los pueblos o la lucha contra la despoblación.

Luis Tudanca (PSOE)

Luis Tudanca (PSOE)

Al igual que el candidato popular, el socialista Luis Tudanca ( Burgos,25 de mayo de 1978) está casado y tiene dos hijas, además de buena suerte en el juego puesto que resultó agraciado con el Gordo de Navidad, el número 86148, junto a un grupo de 16 amigos que compartían cuatro décimos de este número comprado en la estación de Atocha de Madrid.

Una suerte que, de momento, no es extrapolable a su objetivo político: ser presidente de Castilla y León. Y es que el político burgalés, que ha sido diputado en el Congreso y lidera con buen pulso el partido del puño y la rosa en nuestra Comunidad desde hace siete años, en los que ha conseguido levantar a una formación en caída libre en aquella época especialmente tras el fiasco que supuso Óscar López, o la mala salida que tuvo Julio Villarrubia, a quien no dejaron llevar el mando de la nave socialista.

Considerado por el PP como el alumno más aventajado de Sanchez, y el más sanchista de todos los sanchistas , Luis Tudanca afronta su tercer asalto al cielo de Castilla y León. En el primero, en mayo de 2015 sembró lo que iba a venir después, favorecido también por la fuerte irrupción de Podemos en el panorama político, y algo menor de Ciudadanos, que dejaron al PP de Juan Vicente Herrera sin la mayoría hegemónica de otras legislaturas. Pero, en su segunda intentona, en mayo de 2019, y espoleado por Sánchez que venía de triunfar en las generales, Tudanca sí que dio el sorpasso, aunque se quedó a las puertas de la gloria, por cuanto su contundente victoria en Castilla y León, por vez primera en tres décadas, no fue suficiente para gobernar esta tierra conservadora donde las haya. Sus 35 escaños no valieron frente a los 29 de PP y los 12 de Ciudadanos, cuya suma y posterior coalición dejaron al socialista con la miel en los labios.

¿Fue esta su gran oportunidad? ¿El tren que pasa siempre una vez en la vida al que hay que agarrarse? Puede que sí, o no. Las últimas encuestas no auguran nada bueno para el candidato socialista, por lo que ese tren quizás sí que ha pasado por última vez, al menos de momento.

Además, Tudanca ha empezado la precampaña con la rémora del desgaste del Gobierno de España, por la luz, el alza de los precios, la inflación, la polémica de los fondos europeos, los pactos con separatistas y herederos de la ETA para seguir en el poder... a lo que hay que sumar la crisis con el campo y la ganadería.

Pese a todo, Tudanca es optimista, y entre sus apuestas de esta campaña, destaca la de descentralizar centros directivos, empresas públicas y consejerías para hacer frente a la despoblación.

Francisco Igea (Ciudadanos)

Francisco Igea (Ciudadanos)

Francisco Igea Arisqueta (Valladolid, 17 de abril de 1964) es médico de profesión, especialista en el aparato digestivo y ha trabajado en el Hospital Río Carrión de Palencia desde 1993, donde regresó a trabajar a petición propia tras convocar Fernández Mañueco las elecciones, disolver las Cortes y cesar a los cuatro consejeros de Ciudadanos en el Gobierno de coalición, entre ellos él.

Si bien, su regreso apenas duró un día, ya que acto seguido fue nombrado candidato de su partido por unanimidad y sin primarias debido a la urgencia de la convocatoria de elecciones, para la Presidencia de la Junta, responsabilidad que aceptó orgulloso y con el reto complicado de conseguir que la formación “naranja” al menos no desaparezca del mapa, como apuntan las encuestas, que apenas le dan un escaño como máximo.

Perseverancia y tenacidad son dos palabras que definen bien a Igea en su quehacer desde que se dio a conocer en el panorama político, primero como diputado en el Congreso y después como candidato a la Junta en 2019 después de derrotar en unas polémicas Primarias a la candidata oficial del partido y de Albert Rivera, la ex popular y ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. Un proceso que la Audiencia de Valladolid archivó el pasado mes de junio al rechazar que se produjera tal pucherazo y dar carpetazo a la denuncia de un grupo de ex militantes de Ciudadanos en Burgos.

Tras el famoso ya “Hola Paco, que sepas que estás cesado, tú y todos tus consejeros, y que voy a convocar elecciones porque es lo mejor”-así desveló el propio Igea como le comunicó Mañueco el cese tras una entrevista radiofónica en Onda Cero, Igea ha comenzado la precampaña pateando todas las provincia intentando llevar optimismo a los suyos, a los que pide que no desfallezcan, que sonrían, den la cara y escuchen a la gente, y, sobre todo, que estén orgullosos de lo que ha hecho el partido y defiendan la gestión realizada.

Entre sus propuestas, Igea reivindica la necesidad de Cs frente a las trincheras de la política en España, y en Castilla y León defiende su apuesta por una reordenación de la Atención Primaria que mejore la atención sanitaria y el sistema de emergencias.

Pablo Fernández (Unidas Podemos)

Pablo Fernández (Unidas Podemos)

Pablo Fernández Santos (León, 6 de abril de 1976) es el candidato de Unidas Podemos ala Presidencia de la Junta, coalición formada por Podemos e Izquierda Unida además de Alianza Verde que por vez primera se van a presentar juntos en Castilla y León.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, este joven político leonés intentará “asaltar” el cielo de Castilla y León por tercera vez, aunque esta vez lo hará como número uno en la lista a las Cortes por Valladolid y no por León, con en las dos anteriores, ante el miedo a quedarse sin escaño como casi le pasó en mayo de 2019, tras el batacazo que se dio la formación morada, que pasó de diez procuradores que obtuvo en 2015 a dos, el suyo “in extremis” y el de Laura Domínguez, por Burgos.

Fernández es el barón de Podemos más fiel a Pablo Iglesias ya que siempre ha estado a su lado ocupando puestos en la dirección nacional del partido. De hecho, tras la marcha de Iglesias de la política de primera línea su fidelidad también hacia Ione Belarra, la ministra y nueva mandamás morada, Pablo Fernández era recompensado con la portavocía de Podemos a nivel nacional junto a Isa Serra, lo que le está dando a su persona una mayor proyección en en el panorama político español.

Si bien, esta supuesta repercusión que se buscaba en su figura o se está viendo reflejada en las encuestas, ya que se mueve entre uno y tres representantes en lo más optimista, según la mayoría de los sondeos que se han llevado a cabo, aunque alguna otra le deja incluso fuera del Parlamento autonómico.

Entre sus propuestas, reivindica un nuevo modelo que fortalezca los servicios públicos, cuide el medioambiente y vertebre el territorio mediante el ferrocarril como medio de transporte. Además, se ha posicionado en defensa del ministro Garzón y la polémica de la carne, y contra las mala llamadas macrogranjas, según dice, por la contaminación que generan y porque cree que van en contra de la ganadería familiar y extensiva,.

Juan García-Gallardo Frings (Vox)

Juan García-Gallardo Frings (Vox)

Este joven abogado burgalés de treinta años, de reciente afiliación y son cargos orgánicos, es la gran novedad en estas elecciones autonómicas de Castilla y León ante la fortaleza que está mostrando el partido que lidera Santiago Abascal, y que también revelan las encuestas, donde dan a Vox hasta nueve escaños e incluso alguno más, y bastantes opciones de poder entrar en un hipotético gobierno de coalición con el PP de Mañueco.

Graduado en Derecho y Diplomado en International Legal Studies (E-1) por la Universidad Pontifica de Comillas, es un gran aficionado a la hípica, vive “a caballo” entre Burgos y Madrid debido a su actividad profesional, cuenta con formación en comunicación y debate, según su perfil personal, y ha ganado competiciones colectivas a nivel autonómico y participado con éxito en varios torneos, incluido el campeonato mundial de debate en español celebrado en Madrid en el año 2013.

Su entrada ha sido polémica por unos tuits que escribió hace más de diez años cuando no llegaba a la veintena de años, que los partidos de izquierda principalmente han aprovechado para acusar al candidato de Vox de racista, homófobo y machista. Si bien, desde la formación conservadora aseguran que estas críticas no hacen si no refrendar que “hemos acertado”, en palabras del propio Santiago Abascal.

Desde su puesta de largo en Valladolid el pasado fin de semana, Juan García-Gallardo ha intensificado estos días su actos por toda la Comunidad, que asegura que se va a patear de arriba a abajo para “sembrar” ilusión y esperanza a esta Comunidad, que es el lema de su campaña, en la que se van a volcar los líderes nacionales de Vox, desde Abascal, hasta Espinosa de los Monteros, pasando por Macarena Olona, Jorge Buxadé o Javier Ortega Smith.

Entre sus propuestas, la defensa de la España rural, del campo y frente a la Agenda 2020 en la que están profundamente en contra.

Pedro Pascual (Por Ávila)

Pedro Pascual (Por Ávila)

Este médico abulense de emergencias de 57 años, casado y con dos hijos, además de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, fue la gran sorpresa en las pasadas elecciones autonómicas al conseguir un escaño por la provincia de Ávila. Una legislatura complicada para él por su condición de sanitario frente a una pandemia que parece no tener fin y de la que, según reconocía a este periódico durante los primeros meses, hay que aprender para no repetir errores.

De hecho, considera que servidores públicos como los sanitarios, los policías y guardias civiles, los militares o los bomberos son “siempre necesarios” y que esta crisis lo esta poniendo de relieve y confía en que cuando todo esto pase “haya memoria” y los dirigentes “no duden en tomar decisiones”. Defensor a ultranza de la Sanidad pública, en sus jornadas de 24 horas seguidas de trabajo, Pascual ha vivido situaciones de presión máxima por la covid, que ha sabido combinar con su labor parlamentaria, que nunca ha dejado de lado.

Pascual, de la mano de su partido, Por Ávila, una escisión del PP, ha sido noticia en el tramo final de la legislatura recién terminada cuando Mañueco decidió disolver las Cortes y convocar elecciones, por cuanto en las semanas previas se estaban negociando los presupuestos autonómicos en los que el voto de Pedro Pascual era necesario para que el Gobierno de PP y Ciudadanos pudiera sacar las Cuentas adelante. De hecho, el detonante de que saltara por los aires el Gobierno de coalición y la excusa principal que puso Mañueco para convocar elecciones fue que Ciudadanos pactó a sus espaldas con Por Ávila las enmiendas que la formación abulense quería incluir en estos presupuestos

La mayor parte de las propuestas de Por Ávila se centran en la mejora de la atención sanitaria, y además de un pacto por la Sanidad, Pascual reivindica un transporte sanitario adecuado y la creación del helipuerto en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Luis Mariano Santos Reyero (Unión del Pueblo Leonés)

Luis Mariano Santos Reyero (Unión del Pueblo Leonés)

Luis Mariano Santos (Cistierna, 26 de Junio de 1968) es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un Máster en Dirección de Recursos Humanos y otro en Prevención de Riesgos Laborales. Como político, ha sido concejal más de una década en Cistierna y es procurador en las Cortes desde 2015. A nivel orgánico, es el secretario general del partido leonesista.

Asegura que concurre nuevamente a las elecciones como cabeza de lista de la UPL para cambiar políticas, no sillones, y con el reto de acabar con el aislamiento al que, en su opinión, está sometida la provincia.

En los dos años y medio de legislatura anterior el sentimiento leonesista, de que León se separe de Castilla y pueda crear una nueva Comunidad junto a Salamanca y Zamora, ha crecido de la mano de las decenas de mociones que se han aprobado en ayuntamientos de estas tres provincias, aunque principalmente en la leonesa, reclamando una autonomía leonesa. tal es así que las encuestas están dando dos e incluso tres representantes a los leonesistas.

Para Santos estas elecciones suponen una gran oportunidad de dejar atrás 37 años de políticas descentralizadoras y desequilibrio territorial y por ello acude, según dice, con su mejor lista para obtener un resultado histórico y ser decisivos.

Sus propuestas, convertirse en esa 18 Comunidad Autónoma de España, pero, mientras tanto, porque ese reto no se logra en dos días, también quiere reindustrializar la provincia leonesa para repoblarla.

Ángel Ceña (Soria Ya!)

Ángel Ceña (Soria Ya!)

La plataforma ciudadana Soria Ya! ha decidido dar el salto a la política de la mano de la España Vaciada aunque con su marca propia dado el fuerte asentamiento que tiene en la provincia, donde lleva décadas defendiendo en las calles los intereses de los sorianos, especialmente los del medio rural, cansados de promesas incumplidas y de años de abandono a su tierra soriana por parte de los políticos de todos los signos.

Y Ángel Ceña, funcionario de la Administración Pública de Castilla y León de 54 años, es la cara visible de este ya partido que intentará acoplarse en uno de los 81 asientos que hay en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León para seguir haciendo desde las instituciones lo mismo que en la calle: que Soria y sus pueblos tengan futuro y dar voz a las reivindicaciones de la provincia más despoblada.

“Es el momento de Soria; ahora o nunca”, ha dicho esta dirigente, ilusionado ante esta nueva aventura en la que es ambicioso y se ha marcado como reto no solo plantar cara al bipartidismo sino ser primera fuerza política de la provincia. Casi nada al aparato.

La propuesta electoral de España Vaciada y, por tanto, de Soria Ya! para esta provincia se orienta a corregir el modelo actual, con una apuesta firme por el crecimiento y el desarrollo sostenible. Además, llevará sus reivindicaciones no atendidas, como mejoras en las infraestructuras, especialmente la autovía del Duero y el ferrocarril, pero también en los servicios sanitarios, educativos, sociales, así como la conectividad y una fiscalidad diferenciada para las empresas.