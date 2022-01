Vox defiende ayudas directas a la conciliación para favorecer la natalidad

La secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, se ha acercado este jueves hasta Palencia para arropar al candidato del partido por esta provincia a las Cortes, David Hierro, en un acto de precampaña, donde ha hablado de despoblación y de natalidad, en una tierra como es la palentina que cuenta con graves problemas al respecto.

Allí, Olona ha defendido una política de ayudas directas a las familias como la que llevan en su programa electoral, para que puedan conciliar su vida familiar con la laboral además de una fiscalidad diferenciada para quienes viven y trabajan en el medio rural, como soluciones “esenciales” para conseguir que nazcan más niños y ayudar a fijar población.

“Solo así podremos atacar este problema”, decía la dirigente del partido conservador, quien afeaba al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, su propuesta de cheque bebé, por el que dará 1.500 euros de ayudas a los padres por su primer hijo, 2.000 euros por segundo y 2.500 euros por tercero, con un 40 por ciento más en el medio rural.

“Mañueco no es creíble”, aseguraba Olona, en referencia a que haya hecho esta propuesta a las puertas de unas nuevas elecciones “cuando el PP ha tenido 35 años para implementar este tipo de medidas”, apuntaba. “Hasta la fecha ha gobernado en Castilla y León, ¿verdad? ¿Y no ha tenido la oportunidad de aplicar esas políticas? No es creíble porque si aplicas esa agenda globalista 2030 estás en contra del fomento de la natalidad», afirmaba la diputada de Vox.

Olona (C) con mimebros de VOX en la sede de campaña en Palencia. EUROPA PRESS 27/01/2022 FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Desindustrialización

Por otro lado, Olona denunciaba también la situación de «paro, miseria y desesperanza» que atraviesa Castilla y León a causa de la desindustrialización causada por las políticas del PP. «La desindustrialización tiene un efecto y en el caso de la provincia de Palencia un impacto extraordinario que hace que para tener un futuro nuestros mayores tengan que enviar a sus hijos y nietos fuera de la provincia porque no hay esperanza ninguna», advertía, mientras cargaba contra la agenda globalista del Gobierno que comparten PP y PSOE.

“Si queremos sacar adelante a España y a Castilla y León debemos alejarnos de esa Agenda 2030 que está en contra de la natalidad y de la industrialización y reemplazarla por una Agenda España”, afirmaba.

Finalmente, salía en defensa del sector ganadero y de la carne ante el daño que están haciendo “políticos incompetentes y sectarios que únicamente buscan esa agenda globalista», decía en referencia al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que puso en tela de juicio la calidad de la carne que se produce y vende en España en un ataque a este sector y la ganadería, además de a los veterinarios, sin precedentes en nuestro país en un miembro del Gobierno.

Unos ataques al medio rural que, según Olona, se ven también en los ataques del lobo a explotaciones ganaderas de la Comunidad “sin que los propios ganaderos puedan recibir una indemnización».