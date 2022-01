Ya se conocen los cortometrajes que competirá en la Muestra de Cine de Palencia

Finalmente serán 18 las producciones que competirán por el premio “Milagros Alcalde” del Jurado de la 31 Muestra de Cine de Palencia que se celebrará del 25 de febrero al 5 de marzo. Han sido 1.167 los trabajos recibidos para esta cita cinematográfica que ya se ha convertido en un referente en el mercado internacional y donde se darán cita obras galardonadas ya en el circuito de festivales con cintas de realizadores ya consagrados y donde no faltarán tampoco los nuevos valores de la cantera del cine español.

Para arrancar, el Teatro Ortega acogerá la proyección de la historia de denuncia social “The Monkey”, un corto de animación nominado a los Goya del director gallego Xosé Zapata, la cinta “Distancias” de la catalana Susana Béjar, “Votamos” de Santiago Requejo centrada en la salud mental o “Totem Loba”, que supone el debut de la actriz Verónica Echegui en la dirección.

A ellos se suman el granadino Ian de la Rosa con “Farrucas”; Jaime Olías de Lima con “Chaval”; Yolanda Centeno con “Imposible decirte adiós”; Alauda Ruiz de Azúa con “No me da la vida” o David Pérez Sañudo con “Vatios”. También se incluyen los trabajos del palentino Pablo Quijano con “Marinera de Luces”; la mallorquina Lucía Aleñar con “Forastera”; Borja Crespo con “Hikikomori”; Imanul Ruiz con “17 minutos con Nora”; Eva Libertad y Nuria Muñoz con “Sorda”; Ainhoa Ménéndez con “Punto de giro”; Iñaki Sánchez Arrieta y Celia Cuenca con “Les xique van al parc de nit”; Julia Roigé con “Amunt la vall” y “El amor amenazado” de Héctor Herce.

Producciones internacionales

En esta edición se han seleccionado 23 trabajos de las 876 propuestas recibidas y las obras proceden de 13 países como Francia, Australia, México, Italia, República Dominicana, Chile, Rumanía, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Israel y Estados Unidos.

Entre las propuestas seleccionadas destacan las procedentes de Francia, con un total de nueve creaciones: los cortos de animación ‘Les larmes de la seine’, un trabajo conjunto de de Yanis Belaid, Eliott Benard, Alice Letailleur, Nicolas Mayeur, Étienne Moulin, Hadrien Pinot, Philippine Singer, Lisa Vicente; ‘Vilains’, de Flora Molinié y Emma Degoutte; ‘Yugo’, a cargo de Carlos Gómez Salamanca; y los cortos de ficción ‘Princesse de Jérusalem’, de Guillaume Levil y Nicolas Paban; ‘Haut les cœurs’, primer trabajo de Adrian Moyse Dullin; ‘Catarina’, de Pierre Amstutz Roch; ‘Vegan’, que firman Aurélie Chesné y Arnaud Baur; ‘T’es Morte Hélène’, dirigido por Michiel Blanchart; y ‘Les Criminels’, de Serhat Karaaslan.

El australiano ‘Shark’, de Nash Edgerton; la obra mexicana de animación ‘Tío’, de Juan Medina; el corto italiano ‘Big’, de Daniele Pini; la producción dominicana ‘Un pasaje sin regreso’, de José Gómez de Vargas; los italianos ‘A New Perspective’, de Emanuela Ponzano, y ‘Come a Mìcono’, de Alessandro Porzio; los chilenos ‘Bestia’, de Hugo Covarrubias, y ‘Teo’, de Belén Abarza y Eduardo Bunster; el rumano ‘Cori und willi’, de Tudor Pojoni; el neerlandés ‘Seahorse’, de Natalie Bruijns; el alemán ‘Nachtbesuch’, de Joana Vogdt; el belga ‘Bluestar’, de François Vacarisas; el israelí ‘Vlada Goes To London’, de Arti Savchenko; el estadounidense ‘Burros’, de Jefferson Stein, y el ganador del Concurso Internacional de Cortometrajes del Leiria Film Festival (Portugal), ‘Moço’, de Bernardo Lopes, completan la lista de los cortos seleccionados dentro de esta categoría.