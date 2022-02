El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, pidió el “voto sensato” en Castilla y León el 13 de febrero para que la Comunidad “huya de la estrategia nacional del PP “de entregarse a Vox” y que las Cortes “puedan parecerse” al “esperpento” visto este jueves 3 de febrero en el Congreso de los Diputados durante la convalidación de la reforma laboral.

Por este motivo, aseguró sentirse “orgulloso” del “sentido de Estado” de su partido en esta votación, tal y como destacó durante su última rueda de prensa telemática en ‘Diario de un confinamiento’, dado que mañana podrá acudir a los actos presenciales de la formación naranja.

“Ayer tuvimos muestras claras de la alianza y estrategia de PP y Vox”, subrayó Igea, frente al comportamiento de Cs, que respaldó una reforma que “no es la suya”, reconoció, pero que cuenta con un acuerdo entre los agentes sociales y económicos y exigida por la Unión Europea y que va en el “camino hacia el contrato único”, que la formación siempre ha defendido. “No es la nuestra, pero sí es un avance sustancial en este camino. Creemos que en política no puede ser el 0 o nada, ni el populismo en el que vimos entregado al PP”, reiteró.

Por ello, cargó especialmente contra los ‘populares’ en este asunto, por una decisión “poco comprensible”, la de votar en contra del documento. En este sentido, mostró su temor de que esta situación “se repita en las Cortes” y apeló a políticos en Castilla y León “con sentido común, capacidad de acuerdo y de propuestas, que vote una cosa u otra por la propuesta en sí, pero no por quien la proponga, que lo haga por interés general y que con convierta el Parlamento en un circo”. “Por eso, Ciudadanos se comportó como partido de Estado y que vota las medidas que cree adecuadas para el país y que las rechaza cuando no lo cree. Es lo que haremos en las Cortes”, vaticinó.

En relación a este escenario, rechazó que su formación plantee “cordones sanitarios a ideas, propuestas y programas”, a pesar de que recordó que el candidato de Vox a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo, dejó claro este jueves que “su intención cerrar la Junta y mandar la mitad de los 90.000 funcionarios al Gobierno y la otra mitad a las diputaciones”. “Con esto no hay más que decir, se ha acabado la broma”, declaró.

Por ello, reiteró que su intención es gobernar y no descartó “pactar con el PP”, pero con la condición de “no darle la llave a Mañueco, que ha demostrado no ser honesto”. “No puede ser presidente quien miente, calumnia a sus socios, difama a los otros miembros del gobierno y lo hace poniendo en riesgo las vidas, negocios y la hacienda de la comunidad, lo que no quiere decir que podamos alcanzar un acuerdo programático con el PP”, defendió.

En este sentido, opinó lo mismo del PSOE, “si no se instala en la moción de censura y llega a la conclusión de que las políticas de Cs son buenas para la Comunidad, como la regeneración, la bajada de impuestos o la reforma sanitaria”, informa Ical.

Con este cóctel, Igea, que mañana protagoniza en Valladolid su acto central de campaña, asegura que la situación del Parlamento español es “preocupante” y confió en que “no se repita en la Comunidad”. “Para ello es importante que la gente que decidirá el gobierno sea tolerante y que ponga por delante del partido el interés de la Comunidad”, concluyó.