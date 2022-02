Siempre que hay elecciones, ya sean generales, autonómicas o locales y europeas ocurren cosas y hay anécdotas que contar, que a veces parecen inverosímiles pero que ocurren y se producen. Y una de estas curiosidades se ha dado este domingo en el municipio vallisoletano de Peñafiel, donde en una de las mesas electorales hay una joven peñafielense de 34 años que se llama Sara Peña Moradillo, que ha tenido que coger un vuelo desde Alemania, y más concretamente desde Erfurt, en el estado de Turingia, en la zona central oriental del país germano, que es donde vive y trabaja, para poder estar cumpliendo con su obligación de formar parte de la mesa electoral en la que le ha tocado estar como vocal por sorteo.

Cuenta Sara a LA RAZÓN que a pesar de que lleva nueve años en Alemania trabajando como restauradora de escultura, desde que acabó la carrera, ha seguido empadronada en Peñafiel porque no se ha dado de alta en el Consulado, y que por ello no se ha podido librar, pero asegura que ahora sí que lo hará en cuanto vuelva.

Esta joven, además, apenas lleva un mes trabajando en una nueva empresa y se da la casualidad de que en el país germano no es una obligación tener que acudir a una mesa electoral cuando has sido elegido por sorteo y que por ello lo más complicado ha sido tener que explicarle a su jefe, con el que lleva poco tiempo, la situación. De hecho, el lunes tiene que trabajar pero no la va a dar tiempo a regresar a tiempo, por lo que perderá ese día, y cuenta Sara que le tocará hacer horas extras en el trabajo para recuperar este lunes laboral.

Sara apunta que se enteró de que la había tocado como vocal en una mesa por Facebook y aunque no le ha dolido en prensas tener que venir a Peñafiel para cumplir con su obligación, señala que entre trenes y aviones para venir a Peñafiel y volver a Alemania, se gastará más de 150 euros.

El caso de Sara, una joven con talento que tuvo que emigrar en este caso a Alemania para ganarse la vida y labrarse un futuro, es uno de los asuntos que ha estado encima de la mesa en esta campaña y todos los partidos llevan medidas para intentar que puedan volver y evitar que se marchen otros, como medida frente a la despoblación.

La joven de 34 años Sara peña Moradillo FOTO: Rodrigo Ortega La Razón

Si bien, Sara tiene claro que se encuentra muy bien en Alemania, que ya tiene allí su vida hecha y encauzada y que por ello volver a España y a Castilla y León no entra en su planes. “No quiero volver”, apunta, contundente, mientras recuerda lo complicada de su situación cuando terminó la carrera en 2012, estudió Escultura en la Escuela superior de Conservación y Restauración de Valladolid, y no encontraba nada de lo suyo.

“Tengo en Erfurt mi vida y allí seguiré, aunque no perderé nunca el contacto con mis raíces”, asegura Sara, quien asegura que está pendiente de lo que ocurre en España y en su tierra pero menos de lo referente a la política.

Por lo demás, cabe señalar que en este inicio de jornada electoral, todo está transcurriendo con normalidad, y que todas las mesas electorales de todas las provincias se han conformado con normalidad excepto en una en Salamanca, que lo hizo con retraso debido a que en ella desapareció el censo electoral, por lo que la Guardia Civil está trabajando en su provisión