«Cuidamos a los mayores y a los emprendedores para luchar contra la despoblación»

Francisco José Requejo afronta la recta final de legislatura con un único objetivo, seguir trabajando en favor de los zamoranos. El Parque Tecnológico, la Estrategia Silver Economy, la Biorrefinería y la Feria Mundial Fromago Cheese Experience son los proyectos estrella que tienen entre manos el presidente de la Diputación de Zamora y su joven equipo, para relanzar esta tierra. No piensa mucho en su futuro personal, aunque reconoce que le gusta el mundo de la política, pero que ahora lo que quiere es concluir todos los proyectos en marcha y si ellos no los pueden finalizar, que otros lo puedan hacer. Considera que es necesario en la política gente que llega de otros ámbitos, como en su caso del empresarial, y que tiene capacidad de gestión y conoce donde se mueve, para que estén dentro de las administraciones.

¿Qué valoración hace de las últimas elecciones autonómicas?

Al final la gente vota, es soberana, y como no puede ser de otra manera, hay que respetar los resultados y aceptarlos. En torno a nuestro partido es cierto que no hemos tenido los resultados esperados, algo ha fallado, tenemos que ser todos un poco autocríticos, y a partir de ese momento trabajar para que en las próximas elecciones, las municipales, podamos recuperar ese espacio que Ciudadanos sigue teniendo dentro del centro liberal.

¿Los resultados pueden perjudicar en el trabajo de la Diputación?

No. Aquí hay buena sintonía. Tenemos muchísimos proyectos en marcha que tenemos que rematar en este año y medio de legislatura que queda. Todos los diputados están haciendo un trabajo excelente. Al final lo que la gente quiere son soluciones y no disputas, y este equipo está trabajando para cumplir con lo que nos demandan.

Y para dar respuesta a esas demandas la Diputación cuenta para 2022 con el presupuesto más alto de su historia

Además lo hemos aprobado con superávit, lo que viene a determinar la buena gestión que se está desarrollando con los servicios públicos. Estamos depurando las aguas de los municipios de menos de 500 habitantes, estamos rematando nuestro parque tecnológico, estamos haciendo un excelente trabajo con la Estrategia Silver Economy, como nos ha reconocido Europa, hemos quintuplicado las ayudas a los emprendedores, estamos ayudando a nuestros productores, hemos concluido la Casa de Zamora en Madrid, etc. Estamos haciendo un trabajo ingente en estos dos años y medio de legislatura, y ahora queremos rematarlo, para irnos con la cabeza muy alta.

¿Cuáles son sus prioridades para lo que queda de mandato?

Nuestra principal preocupación es el tema del empleo, que se suma al de la despoblación y el envejecimiento. Por este motivo se puso en marcha la Estrategia Silver Economy, enfocada a medio y largo plazo, con el fin de cuidar más y mejor a nuestros mayores, de asentar empresas tecnológicas en el mundo rural y retener el talento joven. Por este motivo, también estamos intentando ayudar a los emprendedores, así como a esas pequeñas empresas de fontanería, electricidad o construcción de nuestros pueblos, a través de los planes provinciales, que modificamos para pasar de ser bianuales a anuales ,para que las compañías puedan contratar o mantener los puestos de trabajo.

Casa de Zamora, Biorrefinería, Parque Tecnológico, son sus principales proyectos para esta legislatura

- De la Casa de Zamora estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, además he de agradecer a la directiva de la Casa de Zamora en Madrid todas las facilidades, que en principio va a ser un embajada para todos los zamoranos, está resultando un éxito. Este año vamos a dar un paso más y lo que queremos es profesionalizarla, vamos a contratar a un gerente externo para que pueda llevarla y para que cualquier zamorana que quiera emprender allí, que quiera potenciar su negocio, que quiera presentar su libro, o un tema cultural, va a tener su sitio. Yo creo que es un mercado que se ha desaprovechado muchísimo, y es una oportunidad única e histórica que estoy seguro vamos a saber aprovechar. En cuanto a la Biorrefinería, nosotros desde el primer momento hablamos con los promotores. Hemos adquirido los terrenos en octubre de 2021, ahora estamos trabajando en la cesión, que espero que en breve espacio de tiempo lo podamos ceder, son ellos los que tienen que arreglar los problemas externos, pero por parte de esta Diputación, no vamos a escatimar esfuerzos para que eso sea una realidad, porque creo que es un proyecto prioritario para nuestra provincia. Por último, el Parque Tecnológico, en estos días hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de Salamanca (USAL), tenemos otro firmado con la Universidad portuguesa de Braganza, por lo llevamos muy avanzando. Ya se han licitado las obras, para primeros del mes de marzo. Es una inversión de más de 1,5 millones. En paralelo ya venimos trabajando con las empresas que se quieren instalar, va a haber alguna empresa Mexicana, alguna Japonesa, algunas empresas potentes de Madrid. Nosotros queremos que cuando el parque esté en funcionamiento, que estimamos que sea a finales del verano. Con esto lo que queremos es cerrar el círculo en nuestra Estrategia Silver Economy, que esas empresas tecnológicas puedan desarrollar aquí sus prácticas de investigación, que los zamoranos puedan tener un lugar donde trabajar cuando terminen su carrera y va a ser algo muy positivo para la provincia, y en ello estamos y es cuestión de meses que sea una realidad.

¿Y para hacer frente al problema de la despoblación que demandan a otras administraciones?

Lo primero es que nos tengan en cuenta. Hace pocas semanas nos reunimos con el Gobierno de España para solicitarles que Zamora sea declarada «zona C no predeterminada», que nos permitirá tener bonificaciones fiscales, y en breves fechas parece que vamos a saber si vamos a tener una discriminación positiva con otras provincias. Además queremos que nuestro Tren Madrugador, que no es tan madrugador, porque llega a Madrid a las 8,15 horas, sea declarado de obligación de servicio público, para que no esté sujeto a la oferta y la demanda, y que en cualquier momento nos lo puedan quitar, y de esta forma la gente puede asentar su proyecto en la provincia.

Y para ello son fundamentales los jóvenes

Sí, por ello hay que ofrecerles oportunidades. Estamos trabajando para bajar el recargo provincial del IAE para que se quede en 0 , y que cualquier empresa tenga posibilidades de instalarse en la provincia. Además es fundamental el tema de Internet. No puede ser que queramos atraer empresas y tengamos problemas de conectividad. También creemos importante el tema de la formación. Por este motivo trabajamos para que los fondos europeos vayan principalmente dedicados a la mejora de la formación y la conectividad.

Y uno de sus proyectos más importantes es la Fromago Cheese Experience

Somos un referente en el sector lácteo y queremos ponerlo en el número 1 a nivel mundial, ya que tenemos, y lo digo con orgullo, los mejores quesos. Por ello vamos a dar a Zamora todas las posibilidades para que sea reconocida. Con ese espíritu nació esa Feria, en la que queremos implicar a toda la provincia, con charlas, clases, menús en los restaurantes, concursos de escaparates, y la celebración de los Premios Cincho, gracias a la ayuda de la Junta.