Bodegas De Alberto, nominada en cuatro categorías de los Premios Verema 2021

Bodegas De Alberto opta a cuatro nominaciones de los Premios Verema, galardones referentes del sector en los que votan tanto expertos como consumidores y usuarios, una de las bodegas que opta a más reconocimientos.

La histórica bodega, situada en pleno corazón de Castilla y León, en la Denominación de Origen Rueda, ha sido seleccionada en las categorías de Mejor Vino Generoso (De Alberto Dorado), Mejor Vino Dulce (De Alberto Dulce), Mejor Vino Revelación (De Alberto Pálido 2020) y Mejor Proyecto de Ecoturismo.

La Guía de Vinos ADN Verema, muy consolidada dentro del mundo del vino, ha otorgado 94 puntos al Mejor Vino Generoso, De Alberto Dorado, que recientemente obtuvo la distinción de “excepcional” con 98 puntos en el panel de cata de Decanter. Dos reconocimientos que se suman a la Medalla de Platino en los ‘Decanter World Wine Awards’ conseguida durante dos años consecutivos; la Gran Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas, el Gran Bacchus de Oro; la Gran Medalla de Oro en Vinespaña; los 95 Puntos Guía Peñín o los 91 Puntos Parker Wine Advocate.

En la categoría Mejor Vino Dulce, De Alberto Dorado Dulce, ha conseguido 95 puntos y destaca por contar con una exclusiva producción de tan solo 1.000 botellas dedicada especialmente a los amantes de los vinos dulces naturales.

El Mejor Vino Revelación, De Alberto Pálido, ha logrado 92 puntos y sobresale por su crianza biológica bajo velo de flor durante más de tres años en barrica, de uva Verdejo, que proporciona frescura y estructura a este vino seco, delicado y ligero al paladar, con toques salinos.

Además, la propuesta enoturística de Bodegas De Alberto ha sido nominada como Mejor Proyecto Enoturístico, “por la originalidad de sus visitas Memoria Habitada y All You Need Is Gold, que incluyen dos propuestas muy valoradas por el público visitante: las bodegas subterráneas del monasterio dominico del Siglo XVII y la singularidad de la elaboración del vino De Alberto Dorado, oxidado en damajuanas bajo el sol y criado en barricas de solera de más de 70 años”.

Los seguidores de Verema podrán votar hasta el 20 de marzo y el día 21 se darán a conocer los ganadores. La entrega de los Premios Verema se realizará el día 24 de marzo durante la jornada inaugural de la Experiencia Verema de Valencia.

Acerca De Alberto

Bodegas De Alberto constituye uno de los ejemplos más llamativos de preservación del legado de la producción vitivinícola tradicional. En pleno corazón de Castilla y León, en la DO Rueda, Bodegas De Alberto se sitúa en una antigua casa de labranza fundada por la Orden religiosa de los Dominicos en el siglo XVII.

En esta bodega histórica, con más de 350 años de antigüedad, la familia Gutiérrez mantiene el arte de hacer vino, acumulando el saber hacer de varias generaciones e incorporando los más modernos sistemas de elaboración para satisfacer a unos clientes que hoy se reparten por todo el mundo.

A través de las galerías subterráneas y las grandes bóvedas de cañón hechas de ladrillo, que recorren en más de un kilómetro de longitud el subsuelo de Serrada, descubrimos la memoria habitada de la bodega, mantenida viva de forma ininterrumpida durante más de tres siglos y en un último periodo, desde 1941, cuidada como un tesoro cultural inestimable por Hijos de Alberto Gutiérrez, familia bodeguera ya en su quinta generación.