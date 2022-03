José Ramón González promete impulsar la carrera profesional y dotar de recursos al personal de administración y servicios de la UVa

El candidato al Rectorado de la Universidad de Valladolid (UVa) José Ramón González, anunció que, en caso de ser el próximo rector, centrará sus esfuerzos en impulsar la carrera profesional del personal de administración y servicios (PAS), así como en dotarle de todos los medios necesarios para que puedan desempeñar su labor y cumplir con los objetivos establecidos.

González, quien mantuvo un encuentro con el PAS en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, insistió en la labor fundamental que desempeña este colectivo en la UVa, que “no puede funcionar sin un buen PAS”, y aseveró que una de sus prioridades es dotarle de todos los recursos que necesite para poder llevar a cabo su labor.

“Hay ocasiones en las que surgen cosas que no tienen tanto que ver con las personas como con los recursos de los que disponen”, subrayó el candidato, quien en referencia al caso de la web de la institución académica, que es “muy mejorable”, aclaró que no es responsabilidad de quienes trabajan con ella, sino de quienes desde el equipo de Gobierno no dotan el servicio de los recursos necesarios para que afronte la mejora que precisa.

Entre las medidas de su programa centradas en el PAS, José Ramón González se refirió, además, a la propuesta de una negociación colectiva y de la apertura del III convenio colectivo para el PAS laboral, así como a la solicitud de la carrera profesional para el Personal de Administración y Servicios, aspecto que podría convertir a la UVa en pionera en el ámbito autonómico.

En caso de resultar ganador de las elecciones, afirmó que este colectivo vería mejorar su oferta de formación y sus posibilidades de movilidad entre los cuatro campus. “Es imprescindible reforzar la formación porque van surgiendo líneas de trabajo nuevas y no podemos exigir que se atiendan si no hay formación, medios y condiciones laborales idóneas”, dijo González.

La creación de nuevas plazas estables, la eliminación de la temporalidad y el impulso a la promoción interna y a la conciliación, así como la apuesta, en el marco del proceso de modernización, de procedimientos para la simplificación de la burocracia y la eficiencia de la estructura organizativa para evitar duplicidades son otras de las medidas contempladas por el catedrático de Literatura Española.

El candidato, quien considera que la política de comunicación de la institución debe de ser más fluida, bidireccional y extensa, lo que engloba al Personal de Administración y Servicios, cuyos intereses, como las negociaciones de acuerdos laborales, deben de ser también contempladas en este marco, apostó por un modelo de financiación plurianual que conlleve la dotación, por parte de la Junta de Castilla y León, de la totalidad del capítulo dedicado al gasto de personal.

Tras explicar que en Galicia existe ya ese modelo de financiación, González se mostró preocupado por las consecuencias que el conflicto de Rusia y Ucrania pueda tener, además de en el ámbito humanitario, en la reordenación de las prioridades universitarias. “Espero que no suceda, pero hay que tenerlo en mente y ser prudentes”.

José Ramón González insistió en que su compromiso con la Universidad le lleva a reconocer de manera abierta todo lo que se ha hecho bien hasta el momento actual, pero también los aspectos mejorables, y se ha referido de nuevo a las “medallas” que se cuelgan los candidatos por proyectos impulsados por equipos anteriores. En la misma línea, abogó por reforzar lazos con el tejido social de las cuatro ciudades en las que tiene presencia la UVa y fortalecer la “conciencia de unidad.