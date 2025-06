Alessandro Lequio, tajante con Carlo Costanzia di Costigliole: "Cuando un padre ve como todos sus hijos se van sentando en el banquillo, algo de autocrítica debería hacer"

Carlo Costanzia di Costigliole se sentó el pasado viernes en "¡De Viernes!" y concedió su entrevista más esperada hasta la fecha tras la condena de sus hijos, Pietro y Rocco Costanzia, a 12 y 8 años de prisión por intento de homicido a Orestes Borelli.

Tras su paso por el programa de Telecinco, en "Vamos a ver" han comentado algunos de los fragmentos más sonados de su entrevista. Tras el visionado, Alessandro Lequio ha sido de lo más crítico con el suegro de Alejandra Rubio.

Alessandro Lequio, tajante con Carlo Costanzia

"Algo de autocrítica debería hacer", ha sentenciado el conde italiano. "Él se sintió muy ofendido por los comentarios que le señalaban como presunto culpable del comportamiento de sus hijos", ha señalado Lequio, añadiendo que "tres cuartas partes de la entrevista, las dedicó a los que le habían señalado como culpable del comportamiento de sus hijos. Lo que quiero decir es que en los hechos concretos, él no tiene ninguna culpa, pero como dije yo desde el primer día, cuando un padre ve como todos sus hijos se van sentando en el banquillo, hombre, algo de autocrítica debería hacer". Aún, considera que "el discurso de Carlo es legítimo y tiene que facturar todo lo que pueda para afrontar los carísimos costes del proceso judicial de sus hijos".

Carlo Costanzia en el plató de Telecinco De viernes

Ya en diciembre de 2024, Alessandro Lequio fue muy tajante sobre Carlo Costanzia padre: "Se dedica a atacar a los demás porque tiene que ser incapaz de aguantar una sola mirada en el espejo. Cuando te salen todos los hijos malos, hay que poner la responsabilidad en la mesa". Seis meses después, tras la entrevista del suegro de Alejandra, se reafirma en su postura.

La postura de Carlo Costanzia

A diferencia que su padre, Carlo Costanzia ha optado por el silencio y no ha hecho ninguna declaración ante los medios tras hacerse pública la sentencia de sus hermanos, declarados culpables por intento de homicidio. Alejandra Rubio, tras conocerse el futuro de sus cuñados, sí defendió a su suegro en "Vamos a ver" por su comportamiento. "Se acusó a mi suegro de ser una persona violenta y agresiva. Eso no ha ocurrido en ningún momento", declaró la hija de Terelu Campos. "Fue difícil para todos. Imagina cómo estaba mi suegro. No se tiene empatía con las personas, somos personas además de gente pública, tenemos sentimientos", sentenció.