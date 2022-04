El virus no afloja en vísperas de Semana Santa

Este viernes arranca la Semana Santa y con ella el desplazamiento de cientos miles de personas por toda España para disfrutar de unas jornadas de asueto así como del fervor y devoción religiosa que trae consigo la Pasión durante estos próximos días días.

Y lo hace con la sensación existente entre la mayoría de la población de que el virus está derrotado y que hay que pasar página ya cuanto antes. De hecho, esta semana, durante el Consejo Interterritorial de Salud se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de eliminar la mascarilla en interiores, aunque con alguna excepción como los hospitales, residencias y transporte público. Una medida que defendía Castilla y León, que apostaba por quitar la protección antes de la Pasión, aunque finalmente no será así, puesto que no se aprobará la medida hasta el Consejo de Ministros del martes 19 de abril, por lo que hasta el 20 miércoles no se pondrá en marcha.

El caso es que mientras todo esto ocurre, el virus sigue sin aflojar y, de hecho, los casos han repuntado en los últimos días en Castilla y León. Desde el martes, que son los últimos datos que había disponibles hasta hoy, se han registrado en la Comunidad casi cuatro mil nuevos contagios, Concretamente, 3.846, de los que 1.275 se han detectado en las últimas 24 horas, mientras que desde el viernes pasado son más de siete mil los casos remitidos a Sanidad.

Los brotes activos, además, crecen en los últimos tres días hasta los 108, 34 más que el martes, con 1.773 personas implicadas en alguno de ellos.

Las buenas noticias llegan de las 127 altas hospitalarias que se han dado estos tres días, que alivia un poco más la presión en los hospitales.

Pero el peor dato sigue llegando nuevamente de la elevada letalidad que mantiene este virus. De hecho, desde el martes han sido once las personas que han perdido la vida en los hospitales de la Comunidad (tres en León y Valladolid; dos en Zamora; y una en Ávila, Burgos y Palencia), aunque en la última semana son 32 los fallecidos en los centros sanitarios por esta enfermedad.

Una cifra a la que habría que sumar las 1.226 personas usuarias de residencias e mayores con discapacidad que se han ido de este mundo desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020, una de ellas en los últimos tres días, así como las 1.105 personas que murieron en los primeros meses de la crisis sanitaria con síntomas compatibles pero a quienes no realizaron ninguna prueba diagnóstica que lo hubiera podido confirmar.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 1.275 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 695.913, de los que 689.425 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/vPQ73HL13o pic.twitter.com/JlLIG4vLpN — Junta de Castilla y León (@jcyl) April 8, 2022

Residencias

Respecto a la situación epidemiológica en las 1.214 residencias de personas mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, cabe señalar que en estos momentos hay seis usuarios con síntomas compatibles aislados para impedir una posible expansión del virus en estos centros, mientras que otros 331 residentes sin sintomatología se encuentran en aislamiento preventivo para evitar males mayores.

Y en cuanto a la evolución del virus en los 25 centros de mayores o con discapacidad propios de la Junta, en la actualidad son 40 los usuarios de estos espacios los que están hospitalizados con covid, mientras que 105 residentes sin síntomas compatibles se encuentran aislados de forma preventiva por si acaso.