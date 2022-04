¿Cuál es la ciudad de Castilla y León con más divorcios?

Los matrimonios en Castilla y León son, junto a País Vasco, los que más resisten de toda España. La popular frase que el sacerdote lee en las bodas religiosas preguntando a los novios si estarán juntos en la salud y en la enfermedad hasta la muerte les separe, se cumple a rajatabla en la comunidad castellano y leonesa, donde el número de demandas de todo tipo durante el pasado año, ya sean nulidades, divorcios consensuados o sin consensuar o separaciones consensuadas o también sin consensuar fueron casi cuatro mil. En concreto, 3.889, una cifra muy similar a la de 2020, ya que solo se redujo un 1,7 por ciento, en dos años con la pandemia como protagonista.

Un dato que contrasta con la media de la España autonómica, que anotó una subida del 2,5 por ciento hasta las 97.449 demandas de disolución matrimonial, 2.500 más que en 2020, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los que se revela también que los divorcios consensuados en Castilla y León subieron un uno por ciento hasta los 2.315m con la provincia de Valladolid a la cabeza con 601, seguida de León, con 437; Burgos, con 337; y Salamanca, con 334.

Sin embargo, en lo que respecta a los divorcios no consensuados se redujeron en cuatro respecto al 2020 hasta un total de 1.385, también con la provincia de Valladolid a la cabeza con 336.

El informe revela igualmente que en 2021 se produjo una nulidad matrimonial en Castilla y León además de 121 separaciones consensuadas, un 22,4 por ciento menos, y 47 no consensuadas, dos por debajo de 2020.

¿Y cuál es la ciudad de Castilla y León en la que más divorcios se produjeron?

Pues según los datos del informe del CGPJ por partidos judiciales, es Valladolid. De hecho, solo en el último trimestre de 2021 en la capital vallisoletana se produjeron 92 divorcios consensuados, 62 no consensuados, además de seis divorcios consensuados y cuatro no consensuados. Tras Valladolid se sitúa Salamanca, con 64 divorcios consensuados en los tres últimos meses del pasado año, 19 divorcios no consensuados y cinco separaciones consensuadas y dos no consensuadas.

En cuanto a municipios grandes pero que no son capitales de provincia, destaca Ponferrada, donde se registraron 25 divorcios consensuados, 21 no consensuados, además de una separación consensuada. También destacan Benavente y Béjar, en Zamora y Salamanca respectivamente. En la primera hubo once divorcios no consensuados y seis no consensuados mientras que en la ciudad textil se registraron el último trimestre del pasado año ocho divorcios consensuados y dos no consensuados.