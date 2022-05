Mañueco reivindica el diálogo y el debate en la política municipal

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado esta tarde en el Encuentro del Centenario del periódico La Gaceta con alcaldes, en un acto sencillo pero cercano en el Casino de Salamanca, para hablar del futuro de la provincia salmantina.

Noticias relacionadas Comunicación. Fernández Mañueco respalda en Salamanca una exposición de portadas de prensa

Y lo ha hecho junto al actual regidor salmantino, Carlos García Carbayo, y el exalcalde socialista Jesús Málaga, en una charla sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad en un encuentro celebrado en el Casino bajo el título ‘La Salamanca que soñamos’.

En ella, Fernández Mañueco reivindicaba la importancia de “el debate y del diálogo” en el municipalismo al rememorar su etapa como regidor charro que se prolongó durante dos legislaturas. En la primera de ellas, gobernó en solitario y, aún así, según recordaba, en declaraciones recogidas por Ical, , fue “capaz” de llegar a entendimientos con la oposición, como por ejemplo el proyecto Tormes+, que “se diseñó en aquella época”.

En la segunda etapa, Mañueco ponía en valor su “pacto parlamentario” con Ciudadanos que le permitió gobernar y que, según matizó, “en sí mismo fue un ejercicio de entendimiento”. “La vida municipal exige mucho diálogo y mucho debate porque hay muchas cuestiones que trascienden por décadas y décadas, y generaciones y generaciones”. En la actualidad, gobierna en coalición con Vox a nivel autonómico y pedía una vez más paciencia para evaluar el pacto. “Siempre digo lo mismo: que me juzguen por lo que vamos a hacer y por lo que decimos”, sugirió, a pesar de reconocer que “hay opiniones de todo tipo”.

El presidente de la Junta había comenzado su intervención reconociendo que, en cualquier caso, desde un Ayuntamiento como el de Salamanca “siempre queda mucho por hacer” para ayudar a la ciudad y, desde la ciudad, a la provincia”.

De hecho, el mandatario autonómico recordaba que ya desde su responsabilidad al frente de la Junta, el Ejecutivo que encabeza dio “un importante empujón” al nuevo Hospital de Salamanca, una infraestructura que “aún no está terminada”, pues falta construir el edificio de consultas una vez sea demolido el antiguo Clínico, pero que, según avanzó, ya están estudiando la posibilidad de “ampliarlo y mejorarlo”. Además, mencionaba que existen otras infraestructuras que se deben mejorar, como la conexión ferroviaria con Madrid y la posibilidad de conectar con Oporto.

Durante su segundo turno de intervención, el presidente de la Junta negó que se hubiera renunciado al tren de alta velocidad en Salamanca, sino que se se había “ganado” una conexión con Madrid “de entre 90 y 100 minutos”. Reconoció en este sentido que “las ciudades tienen que competir”, mencionando otras capitales del entorno, y avanzó que los pasos a nivel que faltan podrían recortar hasta 20 minutos ese trayecto. En este punto, Mañueco cuestionaba la conveniencia absoluta del tren de alta velocidad para una capital como la salmantina. “Eso genera que sea fácil venir, pero también marcharse y que, por lo tanto, no haya peritaciones. Fue una decisión que se consultó y, después, en una sola legislatura se hizo la conexión con Medina del Campo”, reiteró.

Sobre las frecuencias retiradas con Madrid, que tanto están desvelando al actual regidor, Carlos García Carbayo, el presidente de la Junta consideraba que se deba actuar con “comprensión”, pero también con “exigencia”. Además, comentó que ha tratado el asunto en varias ocasiones con los responsables ministeriales del Gobierno central y anunció que lo que le transmitieron es que “en verano” se recuperarán. “Creo que es bueno tener paciencia y comprensión, pero también reclamar más frecuencias cuando se hayan recuperado las que teníamos. Si somos capaces de tener un tráfico de Oporto a Madrid por Medina del Campo y por Salamanca, se van a incrementar, independientemente de la población, como pasa con Segovia”, ejemplificó.

Plano personal

Dese el punto de vista social, el jefe del Ejecutivo puso en valor la condición de ser oriundo de su ciudad. “Los salmantinos nos lo tenemos que creer un poco más. Tenemos una ciudad maravillosa, y no solo por las piedras, también por la gente, ya que la Universidad ha contribuido a ese espíritu universal que tenemos”, refirió. En resumen, explicó que la labor de los regidores tiene que impulsar esa condición. “Apostar por los servicios públicos, por las infraestructuras, seguir cuidando lo nuestro y tener más ambición en nuestras propias posibilidades”.

En un tramo más personal de la conversación, los tres alcaldes de Salamanca se refirieron a distintos acontecimientos que complicaron especialmente su labor al frente del Consistorio. Mañueco, quien mencionaba la pandemia, ya como presidente de la Junta, se refirió a la explosión acaecida hace unos años en el barrio Vidal y que “dejó a varias familias sin nada” y también recordó un grave accidente en el puente Enrique Estevan. “Recibí una llamada que hablaba de un accidente entre Salamanca y Santa Marta. Había fallecido un chaval de 18 años. Son cosas que te impactan en lo personal. Ese tipo de situaciones son muy duras desde el punto de vista personal. Igual que las nevadas, apagones de luces o cortes de teléfonos. Es difícil explicar a los ciudadanos que no se puede controlar todo”, manifestó.

En el capítulo del anecdotario, los alcaldes hablaron sobre las peticiones más extrañas que habían recibido de los ciudadanos. En este punto, Fernández Mañueco rememoraba una entretenida historia que le ocurrió con una salmantina en la Puerta Zamora. “Venía cargada con varias bolsas y me preguntó si era el alcalde. Le dije que sí y me dijo que venía desde el Mercado, que vivía al final de Torres Villarroel y me reprochó que no había ningún banco. No solo se puso ese, sino que se hizo un estudio y se pusieron miles y miles de bancos en la ciudad. Tiempo después, me la volví a encontrar y me lo agradeció”, concluía el presidente.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el encuentro titulado ''''La Salamanca que soñamos'''' junto al director de La Gaceta, Julián Ballestero FOTO: David Arranz Agencia ICAL

Se trata del segundo acto de respaldo del presidente a este centenario periódico después de que hace ocho días visitara una exposición a pie de calle con portadas de prensa que puede verse hasta el próximo 15 de mayo y que exhibe una selección de las primeras planas más representativas del diario local la Gaceta.

La exposición ofrece un recorrido por los acontecimientos más importantes del último siglo y su tratamiento periodístico, no solo a nivel local y provincial, también nacional e internacional. Desde los hechos noticiables más remotos, como el final de la Guerra Civil Española, o el propio primer número del diario, a la venta hace 102 años al precio de diez céntimos de peseta, a los más contemporáneos, como la

Tampoco faltan otros acontecimientos relevantes de la historia del siglo XX en la capital del Tormes, como las visitas del papa y Lady Di a Salamanca.