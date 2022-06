El Musac acoge la primera exposición en España del pintor iraní-estadounidense Y.Z. Kami

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, inaugurará este sábado 4 de junio, la primera exposición en España del pintor inarí-estadounidense Y.Z. Kami que, bajo el título ‘Y.Z. Kami: De forma silenciosa / In a Silent Way’, recorre 30 años de trayectoria del artista que en sus pinturas, dibujos, collages y esculturas explora el tránsito entre la materia y el espíritu, la apariencia externa y la vida interior.

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, acompañada del director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, presentaron hoy exposición en un acto en el que también participó el comisario de la muestra, Steven Henry Madoff.

En dicho acto se puso de relieve que ‘Y.Z. Kami: De forma silenciosa / In a Silent Way’, llevada a cabo con el apoyo de Gagosian, y que podrá visitarse en la Sala 2 del Museo hasta el 22 de enero de 2023, se trata de la primera exposición en España del pintor de trayectoria internacional Y.Z. Kami (Teherán, Irán, 1956), cuya obra forma ha sido mostrada al público en instituciones entre las que destacan el Museum of Modern Art, Whitney Museum of American Art, Metropolitan Museum of Art, Guggenheim Museum NY, Los Angeles County Museum of Art o British Museum.

‘Y.Z. Kami: De forma silenciosa / In a Silent Way’ presenta una selección de 30 obras que abarcan más de tres décadas de trayectoria del artista, en las que se incluyen retratos de personas imágenes de edificios sagrados y domésticos, una instalación escultórica de ladrillos sueltos grabados con textos y obras recientes de abstracciones oníricas. La muestra se completa con una publicación que recoge imágenes de las obras incluidas en la exposición, así como un ensayo de su comisario, Steven Henry Madoff, y una entrevista de la comisaria independiente y teórica del arte Elena Geuna con el artista.

La exposición muestra una selección de retratos de gran formato basados en fotografías tomadas por el propio artista, en los que recrea encuentros presenciales con familiares, amigos y desconocidos a los que representa en esfumado, con los ojos abiertos o cerrados, mirando al frente o hacia abajo. Realizadas con óleos mates sobre lino, estas imágenes meditativas, evocadoras de los frescos bizantinos, fijan lo desconocido y lo infinito a la forma y la presencia material. Se presentan asimismo sus obras abstractas, en las que Kami amplifica esta interacción entre superficie e interior a través de formas inspiradas en la arquitectura, la geometría, la poesía y, más recientemente, en imágenes brumosas y oníricas.

Sobre Y.Z. Kami

Y.Z. Kami nació en Teherán, en 1956. Comenzó a pintar en su infancia, a veces con su madre, que trabajó durante un tiempo con el conocido pintor académico persa Ali Mohammad Heydarian, y estuvo expuesto a influencias tanto occidentales como de Oriente Próximo, en particular pinturas de maestros europeos y versos de los poetas persas de los siglos xiii y xiv.

Tras el bachillerato, y después de pasar un año en Berkeley (California), se trasladó a París. Allí estudió filosofía en la Sorbona, donde se licenció en 1981, y posteriormente en el Conservatorio Libre de Cine Francés. En 1984, Kami se trasladó a Nueva York, donde sigue viviendo y trabajando.

La obra de Kami ha sido incorporada a las colecciones y mostrada al público en exposiciones de diversos museos como Metropolitan Museum of Art, Nueva York; Museum of Modern Art, Nueva York; Whitney Museum of American Art, Nueva York; Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; Smithsonian Institution, Washington D. C.; British Museum, Londres y Parasol Unit Foundation for Contemporary Art, Londres.

De entre sus exposiciones individuales institucionales cabe destacar ‘The Watchful Portraits of Y.Z. Kami’, en el Herbert F. Johnson Museum of Art de la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York (2003); su participación en la 52 Bienal de Venecia (2007); ‘Perspectives: Y.Z. Kami’, en la Arthur M. Sackler Gallery de la Smithsonian Institution, Washington, D. C. (2008); ‘Y.Z. Kami, Endless Prayers’, en la Parasol Unit Foundation for Contemporary Art (2008-2009); ‘Beyond Silence’, en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas (2009-2010) y ‘Endless Prayers’, en el Los Angeles County Museum of Art (2016-2017). En 2019, Y.Z. Kami colaboró una vez más con la Parasol Unit, en ‘The Spark Is You: Parasol Unit in Venice’.