Aparicio se harta de las “excusas y mentiras” de Sánchez y el PSOE sobre las ayudas a Soria

El retraso por parte del Gobierno de España a la concesión de las ayudas de discriminación positiva para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel por su baja densidad de población, reconocidas por la Comisión Europea hace más de un año, concretamente en abril de 2021, tiene indignados a los empresarios de estas tres provincias, pero, sobre todo, a sus habitantes.

“La gente está harta de que les sigan tomando el pelo”, decía este miércoles sobre este retraso, visiblemente molesto y cabreado con Sánchez y también con el PSOE, el presidente de la patronal soriana y de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, quien advertía de que la gente se ha cansado de “excusas y mentiras” y que el tejido empresarial está al límite.

“Teníamos un atisbo de esperanza cuando el pasado mes de enero se llevaron las ayudas de funcionamiento a la Mesa del Diálogo Social, pero pasan los meses y nos siguen dando largas además de contarnos historias para no dormir que ya no cuelan”, se quejaba Aparicio.

Además, reprochaba al secretario provincial del PSOE, Luis Rey, sus palabras quejándose de la “impaciencia” de los empresarios por el retraso en la aplicación de las ayudas por parte del Gobierno de España. “Si él dice que nervioso porque estas ayudas no llegan, que se ponga en nuestro lugar, que llevamos ocho años luchando por una fiscalidad diferenciada que no llega o que se ponga en la piel de los empresarios que ya no aguantan más”, advertía Aparicio.

El presidente de la patronal soriana se expresaba de esta forma tras presentar la actualización de un mapa interactivo de 2019 que visualiza la evolución del fenómeno de la despoblación en España desde 1960 y clarifica el grado en el que están afectados los diferentes municipios. Algo que, en opinión de Aparicio, es “fundamental” a la hora de aplicar medidas correctoras con diferente intensidad por parte de las administraciones.

“Para nosotros, no zonificar es tan malo, como zonificar mal”, decía el presidente de CEOE Castilla y León, para quien este mapa es una herramienta que ayudará a las administraciones a mejorar las políticas públicas para revertir la “preocupante” crisis demográfica y económica que afecta a una parte importante de la España rural interior.

De hecho, el mapa revela que el 21,9 por ciento de los municipios españoles sufre una situación demográfica “muy grave”, pero que también que la situación pasa a ser de gravedad extrema en Soria, Cuenca y Teruel, ya que el porcentaje alcanza el 58 por ciento.

Superficialmente, los municipios en peor situación demográfica suman el 23 por ciento del territorio nacional. En el caso de Soria, Cuenca y Teruel, el porcentaje de superficie en una situación demográfica crítica se duplica hasta el 46 por ciento.

Además, el mapa evidencia como los 2.420 municipios españoles (casi el 30 por ciento de los totales) disfrutan de una situación demográfica “buena” y son los que tienen mejores condiciones demográficas y socioeconómicas y, a priori, los que mayor capacidad tienen para irradiar desarrollo a su entorno rural.

Igualmente, el mapa muestra once casos de éxito en España, con municipios que han mantenido su población o la han multiplicado, como Ólvega (Soria), de la mano de la industrialización llevada a cabo por el empresario Emiliano Revilla.

”Son casos de éxito porque hay una colaboración público-privada, siempre hay una iniciativa social de la comunidad y hay apoyo de las administraciones”, destacaba, por su parte, María Ángeles Fernández, secretaria general de FOES.

Además el mapa interactivo realiza una comparativa sobre cómo estaban poblacionalmente los municipios desde 1960 hasta 2021. “Es una web que te permite navegar y consultar los datos de toda España. Es una herramienta que pueden utilizar las administraciones e interesados”, apuntaba Fernández.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, resaltaba que la sociedad soriana, aunque poco poblada, es dinámica y viva, por lo que exigía a los diferentes gobiernos que se siga “apostando” por esa tierra.