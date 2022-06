El colectivo LGTBi+ reclama en León una Ley autonómica “que secunde a todos”

La capital leonesa acogió hoy, dentro de las celebraciones del Día del Orgullo LGTBI+ -que coinciden con las fiestas de la ciudad, el primer desfile con carroza “modesta”, según sus organizadores pero “festiva y reivindicativa”.

La explanada de la Delegación Territorial de la Junta fue el lugar elegido para iniciar, a ritmo de batucada, el colorido recorrido por la ciudad, secundado por más de dos centenares de personas acompañadas de banderas y numerosas pancartas con lemas como ‘El feminismo si no es inclusivo no lo es’, ‘No estoy confusa. Mis genitales tampoco’, ‘Orgullo Tullido’ o ‘Mi mamá me dijo de pequeña que comiera de todo’.

El presidente del colectivo Awen LGTBI+ de León, promotores del evento, Álvaro López, demanda una ley autonómica integral, “que secunde a todo el mundo y no solo a los privilegiados”. “Necesitamos gente que se moje y vea la realidad”, apunta.

Día del orgullo LGTBI + en León FOTO: J.CASARES Agencia ICAL

En este sentido, asegura que hay menores que no pueden transicionar y que hay mayores que no están a gusto en residencias porque sufren acoso. “No solo los LGTBI+ somos los adultos funcionales; también hay realidades ‘queer’ de personas con discapacidades físicas y psíquicas”, advierte López, quien añade que hace falta ya porque las realidades “no pueden esperar”.