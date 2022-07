Tudanca: “Aquí nadie se rinde hasta que Castilla y León sea socialista”

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSOECyL), Luis Tudanca, aseguró que se mantendrá al frente del partido en el futuro y aseveró, tras la reflexión por los resultados electorales de los pasados comicios autonómicos: “Me quedé, me quedo y me quedaré; aquí nadie se rinde hasta que Castilla y León sea socialista”.

Tudanca, que intervino ante el Comité Autonómico, celebrado en un hotel de Valladolid, hizo un llamamiento a la movilización del PSCyL para afrontar las elecciones municipales del próximo año y evitar que se formen ayuntamientos gobernados por “versiones en miniatura” de Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox).

En este sentido, aseguró que los “magníficos” candidatos del PSOE son la fortaleza del partido y los únicos capaces de mirar al futuro con esperanza y ofrecer ilusión, estabilidad y confianza a los ciudadanos, a la vez que recalcó que enfrente, “no hay nada, ya que a menos de un año para los comicios el PP no tiene ni candidatos”.

Luis Tudanca conversa con Virginia Barcones y Ana Sánchez FOTO: mir_ical Agencia ICAL

El líder de los socialistas castellanos y leoneses también destacó que el PSOECyL se llegará a los comicios locales del próximo año como un partido fuerte, que ha renovado todas sus agrupaciones provinciales y locales, que tiene “cantera”, a la vez que recalcó que es el momento de ponerse a trabajar y dedicar todos los esfuerzos a la próxima cita electoral.

Tudanca también tuvo un reconocimiento para la exalcaldesa socialista de Segovia, Clara Luquero, de la que destacó su empatía y su capacidad de ser sensible al sufrimiento ajeno, a la vez que mostró su confianza en su sucesora, Clara Martín, “dado que ninguno somos imprescindibles”, y también felicitó al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, por su reciente elección como representante de los municipios españoles en el Comité de las Regiones de la UE, informa Ical.

En su intervención, también hizo un análisis de los resultados de las pasadas elecciones autonómicas, unos comicios de los que dijo que fueron “inoportunos, no queridos y convocados por las aspiraciones del PP y el deseo de Mañueco de tapar sus casos de corrupción”, reconociendo que fueron unos malos resultados para su partido, que no fue capaz de revalidar la victoria lograda en 2019, debido a que no fueron capaces de movilizar a su electorado.

No obstante, Tudanca aseguró que los resultados logrados en las pasadas autonómicas son los mejores para el PSOE desde 2018, dado que en las ocho citas celebradas desde entonces, solo en Castilla y León ha logrado superar la barrera del voto del 30 por ciento, frente al 13,6 por ciento del País Vasco o el 28 por ciento alcanzando en las generales.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, dialoga de forma distendida con Tudanca FOTO: mir_ical Agencia ICAL

A pesar de ser el mejor resultado electoral del PSOE en los últimos tres años en España, recalcó que no debe servir de excusa ni menos de consuelo “para una tierra que está sufriendo el peor gobierno de España a manos del PP y de Vox”.

A su vez, Tudanca argumentó que estos resultados explican la dificultad del momento político que vive el Partido Socialista, a pesar del “orgullos” trabajo pero también recordó que la primera consecuencia de los resultados de las autonómicas en Castilla y León fue la dimisión de Pablo Casado al frente del Partido Popular.