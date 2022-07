Tudanca denuncia que el operativo de extinción de incendios de Castilla y León sigue sin estar al 100% a pesar del riesgo alto

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), Luis Tudanca, denunció que iniciado el mes de julio el operativo contra incendios forestales de la Junta sigue sin estar en marcha al 100 por 100 en la “inmensa mayoría” de las provincias de la Comunidad. Por ello, lamentó que en el Ejecutivo autonómico no hayan aprendido nada, tras lo sucedido en agosto del pasado año en Ávila y hace 15 días en la Sierra de la Culebra (Zamora).

Tudanca, que participó este domingo 3 de julio en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Segovia en Navalmanzano, aseguró que esta situación es una “irresponsabilidad terrible” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que a su juicio lleva ya una semana más de la que debería en el cargo.

En ese sentido, el líder socialista aseguró que Suárez-Quiñones debería haber sido cesado o haber dimitido ya, para que la Junta estuviera “rectificando” de forma “urgente” el dispositivo de lucha contra incendios para que “no vuelva a pasar” lo sucedido en las provincias de Ávila y Zamora en menos de un año. “Lo terrible”, añadió, es que tampoco se puede esperar que la Junta vaya a proteger el medio natural.

Por ello, Luis Tudanca aseguró que los socialistas van a a seguir “peleando” por la gente mayor, por el medio rural y el patrimonio natural, para darle una alternativa a esa tierra, que aseguró merece tener un gobierno “mejor”. De esta forma, reivindicó la política y la labor de las administraciones que tratan de paliar las consecuencias de un periodo marcado por la pandemia, un volcán, la crisis y una guerra a las puertas de Europa.

“Sabemos que las familias y la gente humilde y trabajadora está pasando enormes dificultades”, dijo el secretario general de los socialistas de Castilla y León quien insistió en que es difícil encontrar un periodo en España en el que se hayan producido situaciones “tan complejas” y “dramáticas”. No obstante, insistió en que las administraciones deben paliar las consecuencias de la crisis y evitar que la paguen aquellos que “no tienen culpa ninguna”.

De esta forma, Tudanca aseguró que los que menos tienen, tienen que recibir lo que necesitan, es decir, el apoyo de lo público, ayudas y “buenos servicios”, para además, sostener el tejido productivo y el empleo. Así, señaló que los socialistas van a seguir defiendo propuestas “útiles” y citó el nuevo modelo de atención residencial para mayores, con centros de día, servicios y residencias.

Comisión de investigación residencias

Asimismo, lamentó la oposición a la creación de la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias durante los primeros años, pero también a ofrecer servicios contra la exclusión financiera. Además, en materia sanitaria, recalcó que a las puertas del verano, los consultorios siguen cerrados, a pesar de la llegada de visitantes al medio rural, y las plantas de los hospitales no están operativas.

“De la Junta de Castilla y León los castellanos y los leoneses no van a recibir ni una sola ayuda para hacer frente a esta crisis. Ni una sola, nada. Ni los autónomos, ni los empresarios, ni las familias, ni las personas con más dificultades no van a recibir ni una sola ayuda”, dijo porque no han puesto en marcha un plan. Sin embargo, aseguró que su partido seguirán haciendo propuestas frente al “peor gobierno de la historia”, que recalcó ha empeorado en relación al anterior, y que aseguró está ocupado en " alentar las declaraciones insólitas de la extrema derecha y no se ocupa de resolver los problemas de los ciudadanos”.

Finalmente, el secretario general del PSOECyL destacó que el partido recupera sus tradicionales fiestas de la Rosa, tras la pandemia. En Navalmanzano estuvo acompañado por el alcalde del municipio, Pablo A. Torrego, y el secretario provincial del partido, José Luis Aceves.