La Junta ve “propaganda” en el anuncio de Sánchez de que hará fijos a 67.000 sanitarios

Este pasado fin de semana, durante una entrevista en El País, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba que su Gobierno iba a hacer fijos a 67.000 trabajadores sanitarios temporales. Pues para la Junta, esta información, además de “inexacta”, es mera “propaganda”.

Así lo ha asegurado este lunes el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces, quien recuerda que el Gobierno no tiene las competencias de gestión directa del personal sanitario y que son las autonomías, con sus recursos, “quienes hacen posible un mandato de la UE”, como es la estabilización de todo el personal de las administraciones públicas.

El viceconsejero aclara que en el caso de Castilla y León se negoció con los representantes sindicales y todas las partes implicadas sacar a estabilización dentro de la Gerencia Regional de Salud, un total de 5.840 plazas sanitarias, algo que “se llevará a cabo con nuestros recursos exclusivamente”. Además, explica que tras esos procesos, la Comunidad, alcanzará una tasas de interinidad entorno al 2,4 por ciento, muy por debajo del mandato de la UE que la sitúa por debajo del ocho por ciento.

Jesús García-Cruces manifiesta también que el principal problema que afrontan todas las autonomías en el sistema de salud es la “escasez” de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, para la atención primaria, una dificultad que extiende a todo el país.

Por ello, apela a impedir “ante todo” a que en los procesos de MIR de adjudicación plazas “no quede ninguna vacante de medicina familiar”, ya que este año se han quedado vacías 200. “Se debe reformar todo el proceso para que no vuelva a ocurrir”, apunta, en declaraciones recogidas por Ical.

Asimismo, en segundo lugar plantea impulsar la creación de una especialidad de urgencias y emergencias, porque todo este área profesional se está cubriendo derivando muchos médicos de familia, e insiste en que seria “muy importante” acreditar más plazas de especialistas en medicina familiar “reformando el programa, los requisitos y las condiciones para acreditar esas unidades, y reclama una convocatoria especifica de 1.000 plazas de medicina familiar y comunitaria “al margen del resto de especialidades”.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria defiende que hay que llevar a cabo todas las medidas para facilitar una adecuada planificacion, “más rigurosa”, para que no se repitan en el futuro situaciones de déficit sobre el personal sanitario en especialidades. Y apunta que es precisó abordar la definición y una revisión competencial de la especialidad de medicina familiar para “darle más impulso y que sea el motor del cambio en la atención primaria que todos necesitamos”.

Apostó este el viceconsejero por rondas progresivas de elección de estos médicos para que no queden plazas vacantes, y que el MIR sea más una forma de clasificación que aprobar un examen. Así, apuesta porque si un médico no se presenta a una plaza, que se le ofrezca a alguien por debajo en el MIR. “Hay que exprimir al máximo toda la oferta para las personas que se presentan al MIR, y seleccionar a personas que eligen plazas para la especialidad médica”, razonó.

Finalmente, reivindica unas propuestas “constructivas” y que haya un diálogo fluido entre el ministerio con las autonomías para que se llegue a mitigar y resolver esta escasez de médicos en medicina familiar y comunitaria.