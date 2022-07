Suárez-Quiñones señala “circunstancias favorables a la estabilización” en el incendio forestal de Monsagro

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se mostró optimista en cuanto a la estabilización del incendio forestal de Monsagro que, en la mañana de este sábado 16 de julio, cuenta con “circunstancias favorables”. La última hora, relatada desde el Puesto de Mando en El Maíllo, apuntaba a una cierta estabilidad, pero, según relató el consejero, los efectivos trabajan en “dos lugares que hay que asegurar”.

Pese a este mensaje de optimismo, Suárez-Quiñones mostró cautela debido a que “todo está condicionado a que las circunstancias de viento, de la inversión térmica que a veces se rompe y produce fenómenos de succión y cúmulos que son poco previsibles puedan desestabilizarlo”. Con ello, señaló que aún hay focos con llama y que la zona todavía se encuentra muy caliente “y por lo tanto cualquier viento cambiante puede producir una reproducción”, informa Ical.

Por lo que calificó la situación como “todavía inestable”, y mostró su preocupación por las pavesas, pudiendo calcinar zonas que no hubieran sido afectadas anteriormente. Así, matizó que en el momento que el perímetro quede enfriado “es cuando se podrá decir oficialmente que el incendio está estabilizado”.

Preguntado por los periodistas por la estimación de la zona afectada, señaló que es “muy pronto” para poder realizarla. Algo que no se podrá realizar hasta que no se estabilice y se haga una medición de todo el perímetro. Mientras, 400 personas de los municipios de Guadapero, Morasverdes y Monsagro se encuentran desplazados y sin previsión de que puedan volver a sus domicilios en las próximas horas, debido a que “la situación de absoluta seguridad todavía no se puede garantizar”.

“Que no tengan ninguna duda de que cuando las condiciones sean las idóneas, volverán a sus hogares”, aseguró Suárez-Quiñones, quien destacó también la responsabilidad de las personas evacuadas durante los desalojos, a los que calificó de “muy peligrosos”. “Ayer había dos posibilidades de evacuación que no llegaron a producirse, y ahora mismo no hay ninguna población que pueda ser evacuada”, aseguró.

Castilla y León contó en la jornada de ayer con 35 incendios forestales en toda la Comunidad, y con un operativo formado por más de 4.000 personas para actuar en la lucha contra el fuego. Uno de los puntos que más preocupa es el foco de Navafría, en Segovia, en el que el consejero señaló que se está trabajando tanto con medios aéreos como terrestres y que las perspectivas no son desfavorables. “Tenemos previsión de que se estabilice”, sin dejar a un lado la visión puesta en el pronóstico meteorológico, que “puede cambiar completamente las cosas”.

Limpieza de montes

Además, Suárez-Quiñones reivindicó la necesidad del uso de la ganadería extensiva para poder limpiar los montes y prevenir los incendios forestales. “De esa disminución del ganado viene el mal estado de los montes en una gran parte”, aseguró, solicitando que es necesario un incremento de financiación a las comunidades autónomas “para que tengan fondos suficientes para acometer otros servicios”

Castilla y León cuenta con 5,1 millones de hectáreas forestales, según señaló el consejero, en las que la posibilidad de trabajar es “compleja”. “La limpieza de los montes no es solo la labor de tratamientos servicolas de las personas, forman parte de una decadencia de la agricultura y la ganadería y que el cambio de uso del territorio ha hecho que se abandone determinados usos ganaderos en rebaños de ovejas, de cabras…”, matizó Quiñones.

Con ello, señaló la necesidad de “fijar condiciones de desarrollo del medio rural”, y que los montes, además de que los limpien personas contratadas, es necesario que el ganado entre para poder prevenir situaciones como las que azotan el sur de la provincia de Salamanca durante los últimos días.

Incendio de Navafría

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio estimó que el incendio declarado este viernes 15 de julio en Navafría (Segovia), y que permanece en nivel 2 de Infocal, ha calcinado ya mil hectáreas, según el parte diario enviado por la Administración.

Hasta el momento, las llamas han obligado a desalojar a los vecinos del municipio de Torre Val de San Pedro, donde incluso resultó herida una mujer que intentó defender su vivienda del fuego. También fue necesario el corte de la N-110, aunque según la Dirección General de Tráfico (DGT) a estas horas ya está reabierta. Además, también se ha movilizado la UME para este fuego.

Los vecinos de Torre Val de San Pedro, que cuenta con una población de alrededor de 200, han sido evacuados de la parte del pueblo que está más cercana al incendio. También existe mucha preocupación entre los habitantes de los municipios cercanos, que están echando una mano con su maquinaría y mangueras.

En estos momentos trabajan cuatro helicópteros, dos bombarderos llegados de la Comunidad de Madrid, un avión de carga en tierra, dos técnicos, siete agentes medioambientales, dos brigadas helitransportadas, un bulldozer, cuatro autobombas, seis cuadrillas de tierra, una dotación de bomberos municipales y dos técnicos del centro de Valsaín.

Igualmente, el parte da ya por controlado el incendio que el viernes se originó en Castronuño (Valladolid), y que alcanzó nivel 2 por el corte de la vía férrea. Ha quemado 160 hectáreas.

En estos momentos, en la Comunidad hay 12 incendios activos en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, dos de ellos en nivel 2, los de Navafría y Monsagro, y cinco en nivel 1: Candelario, Paradaseca, Navalonguilla, Figueruela de Arriba y Roelos de Sayago. A ellos se suman otra docena de fuegos controlados en cinco provincias y 10 extinguidos en siete.