“Deep Soria” se alza con el premio a mejor comedia en el IX Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week de Cádiz

El cortometraje ‘Deep Soria’ se alzó con el premio a mejor comedia en el IX Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week de Cádiz. La película dirigida por Pedro Estepa, llena de ironía y humor, fue reconocida por un jurado integrado por la montadora Berta Frías; el guionista y director Ciro Altabás y el dibujante de cómics para Marvel, Javier Garrón.

“Me siento feliz de que nuestra historia sea reconocida en tierra de humor y arte como es Cádiz. Es curioso porque cuando escribí ‘Deep Soria’ no fui consciente de que era una comedia como tal, sino una crítica o denuncia social sobre una realidad concreta. Cuando estrenamos en pantalla grande, en el primer festival, me sorprendieron las numerosas risas de los espectadores. Y pensé: pues resulta que es una comedia… Pero con este premio ya no cabe ninguna duda”, señala Estepa en un comunicado.

“Deep Soria” está producido por Elena Ferrándiz Sanz y protagonizado por periodistas como Sonsoles Ónega, Glòria Serra, Quique Peinado, Marta Jaumandreu y Rocío Delgado; y por el youtuber JPelirrojo. La letra del tema musical utilizado en el cortometraje está escrita por C. Tangana e interpretado por Curricé junto al grupo CoolKillers.

Se trata de un falso documental que demuestra que algo está ocurriendo en Soria. Varias noticias sobre esta provincia están llegando a todas partes compartidas a través de WhatsApp y de las redes sociales. Periodistas y youtubers informan sobre curiosos sucesos pero hay uno que puede cambiar la realidad de nuestro país. Ahora, la Zona 0 está en Soria. El cortometraje se hace eco de las reivindicaciones de la España vaciada y utiliza la ironía y el humor para denunciar la situación crítica de la provincia de Soria.

Estepa, con ascendencia soriana, explica: “Me temo que no existe una solución fácil y que gran parte de este problema se resolvería con voluntad política. Esta historia pone en cuestión la cantidad de noticias que nos llegan a través de diferentes canales. Ser conscientes de ello es un primer paso, pero tenemos que ir más allá. Vivimos tiempos donde parece que todo vale y hay poderosos grupos políticos, económicos y de comunicación con evidentes intereses en tergiversar la realidad”.