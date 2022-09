Los agricultores leoneses amenazan con movilizaciones por el envío de agua de Riaño y Porma a Portugal

Los agricultores leoneses de las comunidades de regantes del Esla, del Páramo Bajo, de Payuelos y de la margen izquierda del Porma planean llevar a cabo esta próxima semana una manifestación de protesta contra la orden de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que autoriza el desembalse de agua desde los pantanos de Riaño y del Porma para producir electricidad en Portugal. “Es un ataque directo a los regadíos de León”, subrayó el presidente de la comunidad de regantes de Payuelos, Jorge Álvarez, tras la reunión celebrada hoy en el Ayuntamiento de Cabreros del Río.

Al respecto, los regantes recordaron que estos embalses abastecen a más de 100.000 hectáreas de regadío en la zona del Esla y que las sueltas de agua desencadenarán “una problemática muy grande en el campo”. “Si no llueve y no se llena el pantano, para el año que viene tendremos problemas para el regadío”, advirtió Álvarez, que recordó que este verano los agricultores se han visto obligados a restringir el uso de agua para mantener las reservas en torno al 33 por ciento de la capacidad total. “El agua que queda en el pantano es de los agricultores, es la dotación que nos dieron y no queremos gastarla”, apuntó.

Sin embargo, tras la orden dada por la CHD, las reservas se reducirán hasta el 20 por ciento, explicó el presidente de los regantes de Payuelos, que recalcó que “no se pueden sacar órdenes de un día para otro sin consensuarlas y sin conocer la repercusión que puede tener”. “Se están riendo de nosotros”, lamentó Álvarez, que criticó que “mandar el agua a Portugal para producir electricidad sirve para engordar los beneficios de las eléctricas”. “No estamos por la labor de permitir eso”, señaló el presidente de los regantes, que subrayó la capacidad del sector agrario para “generar puestos de trabajo y asentamiento en el medio rural”.

Durante el encuentro mantenido hoy en el Ayuntamiento de Cabreros del Río, los regantes acordaron reunirse este lunes con el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, para concretar la fecha de la movilización, que en cualquier caso se celebraría “esta misma semana”, explicó Álvarez. Los agricultores confían en recabar el apoyo de partidos políticos y sindicatos agrarios para llevar su malestar a las calles de la ciudad y a las puertas de las oficinas de la CHD en la capital leonesa.

En caso de no poder celebrar su manifestación en las calles de la ciudad, los regantes advierten de sus intenciones de llevar sus “reivindicaciones honradas” a los pantanos. “Nos presentaremos en Riaño y a cerrar las compuertas, que no nos sigan mandando agua para allá, que nos vacían el pantano”, explicó Álvarez. Los agricultores de la zona también solicitarán reunirse con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y anuncian que exigirán su dimisión si se niega a recibirlos.