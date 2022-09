La Casa Museo Delibes encuentra por fin su sitio en Valladolid

El palacio del Licenciado Butrón, un edificio renacentista del siglo XVI situado en el centró histórico de Valladolid, es el lugar elegido para albergar la Casa Museo de Miguel Delibes en la ciudad. Este espacio alojará en parte de sus dependencias la también sede de la fundación que gestiona el legado personal y literario del escritor fallecido en 2010.

La Fundación Miguel Delibes compartirá espacio con el Archivo Histórico de la comunidad autónoma y con parte de la Dirección General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La planta baja y parte de la primera es el espacio reservado para las oficinas de la fundación, así como para recrear la casa-museo e instalar una exposición permanente sobre la trayectoria literaria, vivencias y la carrera periodística”, según explica el gerente de la Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola, en declaraciones recogidas por Efe.

La Junta de Castilla y León ha ofrecido este emplazamiento en régimen de cesión temporal, durante al menos veinte años, para cumplir con la normativa referida al uso de edificios históricos protegidos con la categoría de Bien de Interés Cultural como es el caso, desde 1991, del palacio de Francisco Butrón, erigido en el siglo XVI por este oidor de la Real Chancillería de Valladolid.

”Lo importante era tener un espacio y además esta cesión se puede ir prorrogando con el paso de los años. Vamos avanzando y la sensación que tenemos es la de satisfacción”, insistía Zamácola sobre esta solución que confía en que sea definitiva.

Elisa Delibes, hija del ilustre escritor, mostraba también la satisfacción de su familia por el acuerdo: “Me resulta difícil pensar en algo mejor. Es mucho más digno, aseguraba.

La Fundación Miguel Delibes, en reunión extraordinaria celebrada este miércoles, ha aceptado la cesión de este palacio como sede, aunque para ello ha exigido la firma de un convenio de colaboración entre la fundación y la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Valladolid para establecer el régimen de colaboración y las condiciones en las que se cede el legado, tasado hace varios años en casi cinco millones de euros

Al alcalde no le convence

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguraba que la ubicación “no le convence” ya que considera que “merece mucho más”, aunque admitía que la familia ha aceptado la oferta de la Consejería de Cultura y Turismo.

“No, no era la opción del Ayuntamiento, ni se aproxima”, insistía el regidor, que recordaba que el consistorio ofreció una ubicación en una reunión con el anterior vicepresidente Francisco Igea y el anterior titular de Cultura y Turismo Javier Ortega, ya que tenía un preacuerdo de alquiler a precio razonable con la propiedad del edificio.

Sin embargo, lamentaba que no se haya aceptado porque se planteó la compra del inmueble cuando se dijo que no era viable porque los técnicos hicieron una valoración de 1,2 millones y se pedía 2,5 millones. “Se produjo eso tan español de quítate tu, que no sabes y me pongo yo”, decía.

Una búsqueda de once años

Desde 2011 y de forma interina hasta encontrar un lugar definitivo, la Fundación Miguel Delibes se encuentra en una de las dependencias de la Casa Revilla, sede de la Fundación Municipal de Cultura. La búsqueda de un domicilio fijo ha sido una reivindicación constante por parte de los siete hijos del escritor para poder aposentar el abundante legado de Miguel Delibes, un archivo con manuscritos originales de sus novelas, cartas, fotografías, premios, cuadros y otros enseres vinculados a su figura.

“La obra de Miguel Delibes es una parte señera del patrimonio intelectual, literario y periodístico de Castilla y León, identificativa de los valores de nuestra región, lo cual avala esta cesión gratuita que responde a la utilidad pública e interés social en beneficio de todos”.

Son palabras del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo delante de los cuatro hijos del escritor y del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, al presentar el inmueble que será la Casa Museo Delibes en Valladolid.