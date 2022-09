Los antitaurinos se ceban con la empresa “Dulces el Toro” de Tordesillas

Año tras año y ya son varios, la empresa Dulces El Toro, ubicada en la localidad vallisoletana de Tordesillas, recibe tipo de acoso por parte de los animalistas, y todo a raíz del famoso Toro de la Vega, que se celebra cada año en esta localidad y que tanta polémica suscita. Ya hace unos años tuvieron que cambiar su denominación de “Toro de la Vega” por la actual Duces El Toro, y se han convertido en uno de los manjares favoritos para miles de familias cada Navidad.

Seguimos aguantando este tipo de acoso a estás alturas… y ya van años.



Esto es muy injusto… pero los medios de esto no se hacen eco…



¡Basta ya! pic.twitter.com/yjYiSG2Oyl — Dulces El Toro (@DulcesElToro) September 19, 2022

En las últimas horas llegaba un nuevo ataque. Como no podía ser de otra forma de manera anónima, y donde se anima a la población a no comprar esos productos arguyendo que “están hechos sobre la sangre de un toro”. Inmediatamente la empresa ha reaccionado a este comentario, señalando que “somos una empresa ubicada en Tordesillas que genera alrededor de 25 puestos de trabajo gracias en su mayor parte a la elaboración de nuestra marca Polvorones El Toro”. Esto no es ya solo una ofensa a nuestros valores, es un ataque directo a nuestra economía”.

En otro tweet los responsables de la empresa destacan que “desde hace varios años llevamos aguantando energúmenos que no entienden el daño que hacen. Es una pena que las redes sociales den altavoz a este tipo de personas”.

Los apoyos no se han hecho de rogar, y son cientos de usuarios los que han reaccionado a esta crítica, y es más, algunos de ellos, que dicen que no han saboreado estos polvorones, ya los tienen en la lista para estas próximas Navidades.

Nunca he comprado esta marca. Veo la fábrica desde la carretera cuando paso por la A6. Estas navidades ya sé que marca de polvorones compraré. — Alvaro Casado (@alcasa78) September 19, 2022

La empresa ha emitido este martes un nuevo tweet dando las gracias por el apoyo. con un vídeo donde muestran la elaboración de este excepcional producto.