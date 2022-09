Tordesillas celebra el encierro del Toro de la Vega sin altercados ni heridos por asta

La localidad vallisoletana de Tordesillas ha celebrado este martes con normalidad, dentro de lo que cabe, y sin altercados, que es lo más importante, el tradicional festejo del Toro de la Vega, que se ha vuelto a celebrar como un encierro, sin dar muerte al animal, según la Ley autonómica de 2016, y sin poder clavar al animal, de nombre “Manjar” y un peso de 560 kilos, ningún arpón o divisa como el Ayuntamiento de Tordesillas había aprobado hace unos meses para que el festejo fuera lo más parecido a lo que se celebraba antes de que entrara en vigor la normativa regional hace seis años.

A las once en punto de la mañana, puntual, se desenjaulaba desde la Cuesta del Empedrado de la Villa del Tratado al astado en dirección al puente, que atravesó con rapidez hasta llegar a los pinares de Valdegalindo donde se desarrollaba la mayor parte del encierro

Un festejo en el que la Guardia Civil desplegó a numerosos agentes para garantizar la seguridad y evitar problemas entre los aficionados del pueblo y los animalistas, que habían anunciado hace semanas protestas que finalmente no se produjeron debido a que le pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decidiera suspender de forma cautelar el renovado torneo que proponía el Consistorio que preside Miguel Ángel Oliveira, en el que se abría la posibilidad de utilizar arpones con cintas clavados para dilucidar al vencedor.

Rápida salida del Manjar, Toro de la Vega 2022, de la ganadería Albarreal.



Número: 88 - Guarismo: 17

Peso: 560 Kg.

Señal de la oreja: Orejisanas ambas

Pelo: Negro mulato meano

El encierro, muy rápido, debido a la velocidad y fuerza con la salió el astado de la ganadería de Albarreal -en apenas tres minutos el animal estaba ya en la zona conocida como La Vega para deleite de los caballistas, dejó algunos momentos de peligro, especialmente en la rotonda, pero nada más.

Como preludio al Toro de la Vega, anoche se celebraba un encierro mixto por las calles de la Villa con toros de la prestigiosa ganadería de Fuente Ymbro, habituales en Pamplona, en el que se vivieron también algunos momentos de tensión, sobre todo a la entrada a la plaza cuando un manso arrolló a un hombre causándole fuertes magulladuras y, sobre todo, un tremendo susto.