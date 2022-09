Piden recuperar el tren desde Ponferrada a León para poder coger el AVE a Madrid a primera hora

UPL-Bierzo ha exigido a Renfe que recupera el tren que va desde Ponferrada a León con el fin de poder coger el AVE a Madrid a primera hora de la mañana. Así lo manifiestan a través de un comunicado donde tachan de ocurrencia la última solución de Renfe, que ante la falta de maquinistas se tiene que realizar el trayecto entre la capital berciana y la leonesa en autobús.

“Desde UPL no podemos dejar de mostrar nuestra sorpresa e indignación ante una gestión nefastas que lo único que demuestra es que ni hay previsión ni gestión con una tierra que parece que no existe. Es vergonzoso lo que está ocurriendo con la situación ferroviaria en El Bierzo, el cambio de horario en el primer tren de la mañana ha supuesto un retroceso para los usuarios y la pérdida de un enlace con el AVE hasta Madrid que supone no poder utilizar este transporte”, como afirmaba el portavoz de esta formación política. José Ramón García.

García también carga las tintas contra la “lamentable situación que supone la pérdida de dicha combinación a lo que se suma ahora la ocurrencia de los autobuses justificada en que no hay maquinistas, una excusa que solo puede derivar en que se anulen los trenes para El Bierzo, pese a lo que dice el PSOE, que también parece que nos quieren tomar el pelo con un brindis al sol cuando afirman que volverá el enlace pero no concretan fecha, haciendo una vez más lo que acostumbran: vienen, prometen y luego pasa el tiempo y El Bierzo está como está, sin infraestructuras, sin transporte público y cada vez más abandonado”.

Es por ello que ha vuelto a recalcar que se cumpla “el compromiso de adelantar” el horario de ese tren, como afirma la secretaria de organización provincial del PSOE, Nuria Rubio, y dejen de poner excusas baratas y hacer promesas que no se cumplen.