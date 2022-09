Igea insta a Feijóo a tomar la decisión de ser Merkel o Berlusconi

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, se dirigió hoy al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que pidió “tomar una decisión: ser Merkel o Berlusconi”, haciendo alusión así al exministro italiano y a la excanciller alemana. Lo afirmó así en Burgos, refiriéndose a la situación que vive la política a nivel nacional y autonómica con un Gobierno de PP y Vox, y calificando como “decisivas” las próximas horas en el futuro de Europa.

“España ya ha tenido una experiencia de gobierno en coalición PP-Vox y vemos lo que ocurre. No puede durar un día más, no es una alternativa de futuro”, continuó, señalando que el presidente del PP tiene que tomar una decisión, y empezar por Castilla y León. “Ese es el futuro que tiene que enfrentar este país”, agregó.

En esta línea destacó que la política no puede funcionar “a base de la provocación, la polarización, el enfrentamiento y la ocurrencia”, algo que calificó de “muy peligroso” para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Por otra parte Igea trasladó al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que si el lunes no ha presentado su renuncia, acudirá a los juzgados para interponer contra él una denuncia “por difamación”. Así lo indicó en Burgos preguntado sobre el plazo de 24 horas le dio ayer para abandonar el cargo, después de que Pollán retuitease una foto -publicada por el secretario general y portavoz del Vox en el Parlamento, David Hierro- donde aparece Igea durante el juicio por las supuestas amenazas a uno de sus militantes, de las que salió absuelto.

El plazo de 24 horas todavía no ha concluido, tal y como indicó Igea, aunque el asunto ya se encuentra en manos de sus abogados y de los de los del partido. “Si no se produce lo que hemos solicitado, la renuncia de quien no está capacitado para ejercer el papel de neutralidad que piden las Cortes y no se muestra arrepentido, presentaremos en los juzgados la denuncia”, afirmó. En este sentido recordó que lo que ocurre en las Cortes es “inviolable”, pero considera que fuera de ellas se ha cometido lo que entienden como un “posible delito de difamación y atentado contra nuestro honor”

“¿Imaginan a alguien viendo cómo se se insulta a un portavoz en público , mientras el presidente de las Cortes permanece en silencio, ni le llama al orden?, ¿han visto esto en alguna parte? Esto es Castilla y León y no lo vamos a permitir”, sentenció y aseguró que desde Ciudadanos no dejarán que esto ocurra porque vinieron a “defender la democracia liberal”.

Presupuestos

En esta línea, hizo alusión también a los presupuestos, señalando que desconoce si los habrá, de acuerdo a las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. a este respecto. “Gallardo ya ha dejado claro que veremos si hay presupuestos. Estos partidos han demostrado que pretenden dejar sin presupuestos a los ciudadanos y convocar unas elecciones”, dijo.

Criticó así las promesas de rebajas fiscales, recordando que estas ya estaban en los presupuestos que no quisieron apoyar antes de las pasadas elecciones. “Prefirieron no dar unas cosas a los ciudadanos para prometérselas en campaña”. “Esta comunidad no merece la suerte que tiene y que está viviendo cada día en las Cortes”, lamentó.