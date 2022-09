Una semana indigna que no merecemos

Que a un español en Cuba no se le proteja y que el jefe de gobierno no diga nada no tiene nombre. Que esté encarcelado por defender la libertad y nuestro gobierno callado una traición. Esto es de una ignominia sin precedentes. Un español olvidado y entregado a un gobierno opresor y dictatorial , sin que el gobierno de España haga nada .

Que se insulte al Rey Don Juan Carlos, muy gravemente desde el partido socio del gobierno, con motivo de su asistencia al funeral de la Reina Isabel II, y el presidente del Gobierno no diga nada, y no llame al orden a su socio, por tanto ser cómplice de ello, es indecoroso, ofensivo, rastrero, indigno e inadmisible en democracia.

Que además miembros de su gobierno introduzcan afirmaciones y comportamientos muy poco respetuosos, y muy poco ejemplares, una indignidad . Que estos insultos queden sin denunciar, es una vileza . Que el gobierno coloque al marido de una vicepresidenta del mismo, en la CNMV es inadmisibles en democracia por mínima decencia y buenas prácticas. Los mismos denunciaban asuntos similares aunque de menor escala a otro gobierno y la dimisión fue inmediata. Hay que recordar además el reciente asalto del gobierno a Indra… esto es muy delicado .

El partido socio del gobierno, acusa a Europa de la escalada y amenaza nuclear de Rusia y no se destituye a los responsables…. Inaudito. Imposible de admitir en democracia. Una traición a los socios europeos, aceptada por el jefe de gobierno.>> El español atacado a propósito por el gobierno en Cataluña . Defiende a quienes incumplen la ley y las sentencias y agrede a los héroes, como el niño de Canet y sus padres, junto a otros muchos valientes.

Una traición a los catalanes y al resto de los españoles, desde el gobierno. Votan en el Congreso en contra de la propuesta de Vox en defensa del español y en defensa de la Constitución. Ciudadanos se suma a la defensa del español, pero el PP vota no al primer párrafo y se abstiene en el resto, salvo la diputada Álvarez de Toledo. Inconcebible e inadmisible… no encuentro palabras para calificarlo .

Europa insiste en que la renovación del CGPJ ha de ser por los mismos jueces . El Gobierno se resiste pues su plan es quedarse con el control de los jueces y del tribunal Supremo. Jamás ocurrió eso con una premeditación tan clara, puesto que nunca se pretendió malversar la democracia activamente como ahora y lograr bajo " apariencia democrática " y " apariencia de respeto a la ley " manipularla en las decisiones de las sentencias al estilo de Venezuela.

Llamo por enésima vez al principal partido de la oposición a tener muy claro todo esto y aunque mal han hecho los principales partidos durante décadas , ahora el asunto es de una gravedad extrema, siendo imposible el pacto por razones de defensa de la Constitución y por razones ni más ni menos de defensa y permanencia o no, de la mismísima democracia. Tan grave como eso.

Desde el gobierno la ministra del ramo llama a niños, niñas y niñes a conocer su cuerpo y amar a quienes quieran, promoviendo así la pederastia… y el jefe de gobierno no la destituye, sabedor de que conculca la ley, - la edad legal para el consentimiento sexual es 16 años-, ergo cómplice de esta perversión moral y de delito penal.

El ministro de exteriores se reúne con el ministro de Maduro, el mismo día que la ONU acusa a Venezuela de violar los derechos humanos. Impresentable y un desprecio a tanto sufrimiento del pueblo venezolano… es un vergonzoso apoyo a un régimen tirano y delincuente.

Un breve resumen de la semana, sin entrar en el engaño permanente a la sociedad española en la crisis económica… mentira la inflación a causa de la guerra - se agravó, pero casi un año antes ya desbocada -, mentira el crecimiento - muy por debajo de las cifras oficiales- , mentira la desatención de los servicios esenciales y las mejoras en educación, sanidad etc … por bajar impuestos . Mentira la llegada de fondos europeos… no llegan a quienes lo solicitan, e inconcebible el calvario que supone.

Solo en agosto se han perdido más de 19000 autónomos y pequeñas empresas. No se les auxilia. Única verdad … somos la peor economía de Europa, así estamos calificados. Todo esto plantea dimisiones en serie en una nación que se respete a sí misma y lógicamente con un gobierno honesto y responsable