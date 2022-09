Tudanca defiende la bajada de impuestos del socialista Puig en Valencia pero ataca las del PP

La cercanía de las elecciones municipales pero también autonómicas en la mayor parte de las regiones españolas y el posible descalabro que puede llevarse el PSOE perdiendo muchas de las alcaldías y comunidades que gobiernan, está poniendo nerviosos a algunos barones socialistas, que ven como algo muy real perder el poder que ostentan, por lo que están empezando a hacer cosas contrarias a lo que se predica y se dice desde Ferraz, en Madrid. Como por ejemplo, lo que está pasando con la política fiscal y con la guerra abierta entre Comunidades, después de que Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, las gobernadas por el PP, hayan anunciado varias rebajas fiscales en distintos ámbitos, como en el tramo autonómico del IRPF o la bonificación total o parcial del de Patrimonio.

Y es que el anuncio del presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig de llevar a cabo rebajas de impuestos para todos los valencianos que cobran menos de 60.000 euros, aumentando en un 10 por ciento la cuantía exenta de tributación a los ciudadanos, el máximo que permite la norma, o mediante nuevos tramos adaptados a la situación actual, no ha sentado nada bien en el Gobierno de España ni en el PSOE federal.

Pero no es el caso del PSOE en Castilla y León, donde su secretario regional, Luis Tudanca, ha salido en defensa de Puig y sus medidas de bajada de impuestos. “No todas las rebajas fiscales son lo mismo”, decía el político burgalés, para quien el debate que debería hacerse no es si se bajan o se suben los impuestos, sino a quien se aumentan o se reducen.

Tudanca aseguraba que no es lo mismo bajar el IRPF a las rentas más bajas, como, en su opinión, ha anunciado Puig en la región levantina, que “perdonar” 133 millones de euros al 0,6 por ciento de la población, que es lo que el líder del partido del puño y la rosa cree que ha hecho en Castilla y León. Además, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista duda también de la la rebaja del tramo autonómico del IRPF anunciada hace semanas por el presidente Fernández Mañueco y que deberá pasar por las Cortes. De hecho, no desvelaba si apoyarán o no esta medida. “Queremos ver primero la propuesta y estudiarla para ver si de verdad afecta a las rentas más bajas o favorece a los más ricos”, advertía.

Finalmente, Tudanca ha rescatado al ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para atacar al actual PP, al recordar la defensa que hacía el anterior presidente popular de la “corresponsabilidad fiscal” que según el líder del PSOE consiste en que si una Comunidad perdona y baja impuestos, después se vería afectada en el sistema de financiación autonómica.

”Hubo un tiempo en el que Herrera se quejaba de los de arriba y los de abajo”, ha recordaba el socialista, en declaraciones recogidas por Efe, en referencia al “dumping fiscal” del País Vasco y Madrid que perjudica, a su juicio, a la Comunidad.

Por ello, el líder autonómico de los socialistas lamentaba que ahora la consigna del PP de Alfonso Fernández Mañueco no sea la misma que la de Herrera y se sitúe al lado de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso.

Violencia de género

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles dos iniciativas parlamentarias encaminadas a que las Cortes, a través de su órgano de Gobierno, la Mesa -presidida por Vox-, reconozca y condene la violencia machista tras el asesinato de una mujer en Palencia a manos de su pareja el pasado lunes.

Objetivo: instar al PP ha posicionarse a favor de ella y dejar solo a Vox. “El PP no se va a poder esconder y Mañueco tiene que elegir: o las víctimas de la violencia machista o sus socios de la extrema derecha”, decía Tudanca, para quien las declaraciones que hacía ayer el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, en twitter tras el minuto de silencio por la mujer asesinada en Palencia por su pareja, son “repugnantes”.

Palencia fue ayer testigo de una tragedia familiar que ha dejado dos huérfanos de 2 y 7 años.



Pronto, todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo.



La violencia no tiene género. pic.twitter.com/ap1Vcwyh0z — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) September 27, 2022

“Palencia fue ayer testigo de una tragedia familiar que ha dejado dos huérfanos de 2 y 7 años. Pronto, todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo. La violencia no tiene género”, eran las palabras que escribía García-Gallardo, y que los socialistas consideran intolerables.

Este miércoles, el número dos de Mañueco ha insistido en Burgos en que “toda la violencia merece la misma repulsa” y que por eso están elaborando en la Junta un anteproyecto de ley de lucha contra la violencia intrafamiliar “que pondrá a todas las víctimas de todo tipo de violencia en el mismo nivel de protección”.