La UCAV muestra el importante papel de la restauración forestal sobre las propiedades del suelo

El profesor de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) Jorge Mongil, director del grupo de investigación “Forest, water and soil” de la UCAV, junto con dos profesores de la Universidad de Valladolid, Joaquín Navarro y Roberto San Martín, han elaborado un artículo científico que trata del impacto de la repoblación forestal sobre las propiedades del suelo en el término municipal de Navalperal de Pinares. Éste ha sido publicado por la prestigiosa revista Land bajo el título ‘Impact of Land Use Change and Afforestation on Soil Properties in a Meditterranean Mountain Area of Central Spain’.

Los resultados obtenidos han confirmado que la restauración forestal juega un papel importante en los servicios ecosistémicos que regulan las condiciones hidrológicas de las cuencas, así como en las propiedades del suelo.

Tal y como ha afirmado el experto de la UCAV, el objetivo de este trabajo fue analizar cómo la forestación y otros cambios en el uso del suelo influyen en la infiltrabilidad y la evolución de los suelos. Para ello, se han medido las tasas de infiltración, la repelencia al agua del suelo y las propiedades físicas y químicas de los suelos franco-arenosos en cuatro tipos de terreno: encinar autóctono, pinar de años forestado, matorrales y pastizales. Las coberturas no forestales son el resultado de la degradación de los bosques nativos de encina durante siglos, mientras que la forestación de pino se ha llevado a cabo en un pastizal húmedo perenne de montaña. Todos estos terrenos están situados en el término municipal de Navalperal de Pinares, y las parcelas experimentales han sido instaladas gracias a la colaboración de la Sociedad de Pastos de Navalperal de Pinares, propietaria de los terrenos.

El estudio ha mostrado que la restauración forestal mejoró significativamente la capacidad de infiltración de agua en el suelo. La zona de repoblación forestal con pinos ha presentado tasas de infiltración significativamente superiores a las de los terrenos sin arbolado, matorrales y pastizales, y ligeramente superiores a las de los encinares. Por lo tanto, los expertos han concluido que la restauración forestal mejoró las condiciones de infiltración en los terrenos forestales de esta cuenca. Sin embargo, los jóvenes bosques de pinos han presentado suelos con condiciones más hidrofóbicas que los bosques de encina, matorrales y pastizales.

Por otro lado, no se han encontrado relación entre las tasas de infiltración del suelo y la repelencia de este en las zonas de repoblación, lo que puede explicarse por la complejidad de estos dos procesos y las circunstancias específicas que afectaron a las parcelas estudiadas.

Los autores del estudio han concluido afirmando que se pueden esperar mayores diferencias si se estudian períodos de tiempo más largos. Además, trabajar con una mayor intensidad de muestreo para disminuir la heterogeneidad de las parcelas y con un mayor número de casos de estudio esclarecerá los efectos de la restauración forestal en terrenos previamente degradados por la actividad humana. Esto ayudará a los gestores del territorio en la toma de decisiones sobre los cambios de uso del suelo y sus impactos en la fertilidad del suelo, la erosión, las inundaciones, el balance de carbono, los recursos hídricos y otros aspectos ambientales de las cuencas, en el escenario actual de cambio global.