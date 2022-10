Patatas Hijolusa, Proyecto INTecum, Pajarillos Educa, La 8 Bierzo y Carlos de la Fuente Soladana, Premios Solidarios de la ONCE Castilla y León

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE de Castilla y León recayeron este año en la empresa leonesa Patatas Hijolusa, así como en Proyecto INTecum, Pajarillos Educa, La 8 Bierzo y Carlos de la Fuente Soladana. La entrega de los galardones se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre en el Teatro Calderón, de Valladolid.

Estos premios, según informó la ONCE, tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados indicó destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

En concreto, se premia a Patatas Hijolusa por su compromiso con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y la promoción de iniciativas inspiradoras de hábitos saludables y responsables con la sociedad y el medio ambiente; a Proyecto INTecum por impulsar un nuevo modelo de atención a las personas afectadas por una enfermedad en fase avanzada; a Pajarillos Educa por entender la educación como herramienta para transformar el entorno, promoviendo iniciativas creativas que permitan la interacción de todas las entidades que forman el barrio, y La 8 Bierzo por su compromiso con los temas sociales del territorio.

Además, Carlos de la Fuente Soladana recibe el galardón por su dedicación solidaria y altruista desarrollada a lo largo de más de medio siglo, poniendo en marcha una gran labor logística de ayuda dirigida a los sectores de la sociedad más desfavorecidos.

El jurado de los premios solidarios Grupo Social ONCE 2022 en Castilla y León estuvo formado por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Rosa María Rubio, que actuó de presidenta del mismo; Ismael Pérez Blanco, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, que fue secretario. Además, intervinieron como vocales: el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto Morales; el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León, Eduardo García Brea; la directora territorial de Inserta, Begoña Grijalvo Rebollo; el gerente Ilunion Zona Norte, Juan Carlos Barbado Sanz; Daniel Duque Vírseda, miembro del Comité Ejecutivo de EAPN Castilla y León; la directora autonómica de Intervención Social Cruz Roja Castilla y León, Reyes Revellado Revellado; el coordinador regional de Cáritas Castilla y León, Jorge Lallana del Olmo; el director Radio Televisión de Castilla y León La 8, Florencio Carrera, y el director Cadena SER de Castilla y León, Ramiro Martín Vega.