El Grupo Renault planta un bosque en Valladolid

Renault Group lanzó en junio una acción que ofrecía a los clientes que se decidieran por la movilidad electrificada y comprasen un vehículo eléctrico o híbrido financiado con Mobilize Financial Services durante los meses de junio, julio y agosto de 2022, la posibilidad de participar en la plantación del bosque Renault Group en Valladolid, con la colaboración de la Fundación Renault Group España y Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León.

Ese día ha llegado y hoy, un grupo de 200 clientes y empleados de Renault Group, han sido los encargados de llevar a cabo la reforestación con más de 2.500 árboles, que además de mejorar la biodiversidad de la zona y el asentamiento de fauna autóctona, conseguirá la absorción de 12,5 toneladas de CO2 al año.

Esta acción se enmarca en la política de Responsabilidad Social Corporativa de Renault Group y se suma a los ambiciosos retos medioambientales que la compañía ha anunciado, como su compromiso de conseguir la neutralidad de carbono en Europa en 2040.

El término municipal de la Pedraja de Portillo ha sido el lugar elegido para plantar el bosque de Renault Group, que estará formado por 2.500 árboles y arbustos de variedades autóctonas como encinas, pinos piñoneros, enebros, sauces blancos, olmos, zarzamoras y rosales silvestres, entre otros, que van a permitir transformar esta zona en un paraje con una mayor biodiversidad, permitiendo la reducción de 12,5 toneladas de CO2 al año.

Alrededor de 200 personas, entre clientes, empleados y sus familias, han sido los encargados de llevar a cabo hoy esta plantación. Los técnicos de la Fundación Patrimonio Natural han sido los encargados de formar en un primer momento a todos los asistentes para conseguir que la plantación se realizara de manera correcta. El objetivo marcado era realizar una plantación de calidad, con árboles autóctonos, que no sólo permite mejorar la diversidad de plantas de la cañada sino también favorecer las especies de fauna existentes, pues los nuevos árboles aportarán semillas y alimentos a la fauna salvaje de la zona.

El equipo de voluntarios ha colocado una placa conmemorativa de la actividad donde se puede leer " Esta reforestación la han realizado los empleados de Renault Group España el día 22 de octubre de 2022″.

Esta acción se ha puesto en marcha gracias a la iniciativa “Change to Green”, de “Mobilize Financial Services”, que anunció que Renault Group – a través de su Fundación- plantaría un árbol por cada vehículo eléctrico o híbrido vendido entre los meses de junio, julio y agosto que contratase alguno de los servicios de Mobilize Financial Services.

Más de 3.000 clientes españoles se han decidido a realizar la compra de un vehículo eléctrico ó híbrido (Renault o Dacia) durante los meses de junio, julio y agosto de 2022, y gracias a Mobilize Financial Services 2.500 de estos clientes se han adherido a alguna de las opciones de financiación y servicios adaptados a las necesidades de cada cliente que ofrece la financiera de Renault Group, siendo este el número de árboles que se han plantado.

Neutralidad del carbono

La plantación del Bosque Renault es una acción muy en línea con la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Renault Group, que cuenta con la transición ecológica como uno de sus principales pilares como lo demuestra el compromiso de lograr la neutralidad de carbono en Europa en 2040 y los grandes esfuerzos en reducción del consumo de energía, una prioridad para Renault en España. De hecho, hoy en día el 100% de la energía eléctrica consumida es de origen renovable.

De ahí que es un orgullo para la compañía que este bosque permita la absorción de 12,5 toneladas de CO2 al año, que se suman a las 25 toneladas de CO2 al año que absorbe el Bosque Renault 2021 que se llevó a cabo gracias a la Fundación Renault Group España en la Cañada Real burgalesa, entre las localidades palentinas de Tariego de Cerrato y Cevico de la Torre. Seguimos sumando.

“Es un orgullo para la Fundación poner en marcha acciones encaminadas a mejorar el entorno medioambiental, especialmente en lugares como Valladolid donde Renault está implantado y que -sin duda- contribuirán a la reducción de emisiones. Agradecemos su implicación a los protagonistas de la acción, que han sido nuestros empleados acompañando a clientes que ya han apostado por una movilidad electrificada”, señala el director de la Fundación Renault Group España, Carlos Fraile.

En la acción también participó la directora de experiencia cliente de Mobilize Financial Services, Yolanda Salgueiro, para la que “Gracias a esta iniciativa de Mobilize Financial Services, los clientes que ya han apostado por la movilidad eléctrica han podido disfrutar de una jornada junto a empleados de Renault Group en la que se han convertido en los artífices de la recuperación medioambiental”.