Más de 10.000 personas visitan la imagen hiperrealista del hombre de la Sábana Santa en Salamanca

Más de 10.000 personas ha podido ver a centímetros de distancia la imagen hiperrealista del hombre de la Sábana Santa, que es la obra más destacada de la exposición ‘The Mystery Man’ que acoge la catedral de Salamanca. La muestra, que lleva abierta al público dos semanas, ofrece también un amplio recorrido histórico, artístico, arqueológico y científico relacionado con la ‘Síndone’ de Turín (Italia).

Los organizadores de la muestra confirmaron a Servimedia esos datos, que serán aún mucho mayores cuando la exposición culmine su periplo español, en principio el próximo diciembre. A continuación, se prevé que la iniciativa visite los cinco continentes en los próximos años para acercar los misterios de la Sábana Santa, “una reliquia llena de ciencia, misterio y fe, a creyentes y no creyentes en una exposición que roza el alma, despierta el corazón y reta a la ciencia”, describieron los impulsores de la muestra.

Sólo en la primera semana desde que abrió sus puertas al público, más de 150 publicaciones en medios locales, regionales, nacionales e internacionales se hicieron eco de esta propuesta cultural y religiosa, que ha llegado incluso a la prensa de Líbano, Malasia, Estados Unidos, Irlanda, República Dominicana, México, Argentina, Venezuela, Guatemala, Panamá, Ecuador, Colombia, Reino Unido y Chile, entre otros muchos. “Además hemos recibido numerosísimas llamadas y correos electrónicos pidiendo que ‘The Mystery Man’ vaya a su país”, indicaron fuentes de la organización a Servimedia.

La obra principal de la exposición es la reproducción hiperrealista del hombre qua aparece en la ‘Síndone’, un cuerpo realizado en látex con silicona, pelo humano, y que pesa 75 kilos, que logra sorprender al observador por sus detalles y apariencia humana. Las heridas, golpes y lesiones se han reproducido con exactitud a las que están plasmadas en la sábana de Turín, gracias a tecnologías forenses.

La primera reacción de quienes observan la imagen es de impresión, silencio, recogimiento, consternación, oración, pena. “No sabía si abrazarlo y llorar al tiempo que ver esa imagen, que yo creo que es la de Jesús, me empujaba a rezar”, comentó a Servimedia una religiosa que acudió a la muestra hace unos días.

“Es impactante, yo soy catequista y lo he vivido cuando dijeron que iba a ver la expo teníamos muchas ganas por el recorrido, verlo, vivirlo como una catequesis pero es impactante ver la última imagen. Cuando tienes fe dices ‘¿cómo hay gente que no cree? Todo lo que sufrió por nosotros y que no valoremos... Es emocionante. Es muy real. Había visto mucho de la Sábana Santa pero te deja muy impactada. Realmente se ven todas las marcas y lo que sufrió, cómo una persona puede llegar a pasar todo esto y luego morir en cruz, porque todo el calvario, lo estás viendo ahí. Toda la exposición está muy bien, es una catequesis”, relató entre lágrimas una catequista en la catedral de Salamanca.

Imagen de Jesús

Álvaro Blanco, un artista que ha estudiado la Sábana Santa de Turín durante 15 años, refleja en esta exposición por primera vez la recreación volumétrica y con calidad visual humana del cuerpo que pudo envolver la ‘Síndone’.

El creador ha concluido que la exposición ofrece la posibilidad de estar “ante la imagen de Jesús, sin ningún tipo de interpretación”, de modo “fidedigno”, “sin movimiento artístico y en calidad hiperrealista”. Así, remarcó durante la presentación de ‘The Mystery Man’, que la obra es “el reflejo” del hombre que se aprecia en la Sábana Santa, una ‘obra’ que Jesús de Nazaret “quiso hacer” al dejar su imagen en la tela.

La ‘Síndone’ es una sarga de lino muy cara, tejida en espiga, de 430 centímetros de largo por 110. Se trata de una reliquia de la fe cristiana a la que se le atribuye el haber envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su muerte.

En ella aparece, aunque algo borrosa, la impronta de un hombre torturado. Una parte del paño muestra la vista frontal, y la otra, la parte dorsal. También se perciben las quemaduras que sufrió en un grave incendio que casi la destruye. Los diversos estudios realizados siguen sin poder establecer cómo pudo formarse la extraña imagen. Aún no se han explicado su carácter de negativo, las tres dimensiones y la ausencia de pigmentos.

“Me ha parecido muy interesante, el final (el cuerpo hiperrealista) es la guinda del pastel, la reconstrucción, pero es muy necesaria la introducción que se da sobre la Sábana Santa, qué es. Y al final, es la gracia, hubo un personaje que fue Jesús de Nazaret, que existió, y esa imagen de la Sábana Santa corresponde con alguien que murió crucificado, que no se sabe muy bien cómo ha salido, cómo se formó. ¿Fue Jesús? ¿no fue Jesús? Yo creo que ahí está el misterio y ese es el ‘Mystery Man’”, resumió otra persona que ha acudido a la muestra y ha comprobado que, a diferencia de otras imágenes artísticas de Jesús ha comprobado “qué humano” y “qué cercano” es el cuerpo que reproduce la ‘Síndone’.