Nuevo enfrentamiento en las redes sociales de los alcaldes socialistas de Valladolid y León

La rivalidad entre Valladolid y León es patente desde hace muchos años. La cosa se suavizó un poco en el mandato de Antonio Silván, del PP, en la capital leonesa; y Óscar Puente, del PSOE, en la vallisoletana. Pero tras convertirse en regidor de León José Antonio Diez, también socialista, son numerosos los enfrentamientos entre ambos alcaldes, en las redes sociales principalmente.

El último choque de intereses se ha producido como consecuencia de la presentación de los Presupuestos Autonómicos para 2023, en el que la capital leonesa vuelve a salir más beneficiada que la vallisoletana.

Óscar Puente, defendió este sábado 29 de octubre que su ciudad prospera, “pero no gracias al mantra del centralismo, ni menos aún del trato que recibe de la Junta”, “le pese a quien le pese”. La respuesta llegó este domingo30 de octubre por parte del regidor leonés, José Antonio Diez: “No es necesario provocar constantemente”.

Los alcaldes socialistas de Valladolid y León cruzaron en las últimas horas mensajes en la red social Twitter en relación al reparto de los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2023, que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco acaba de presentar y que ahora inician su tramitación parlamentaria para que entren en vigor el próximo año.

Puente comentó en su perfil en esta red social una información en relación al reparto del capítulo de inversiones reales por provincias. En ella, se señalaba que León absorbía el 22 por ciento de la inversión territorializada de la Junta y Valladolid solo el 12 por ciento.

En concreto, según las cuentas para el año 2023 en Castilla y León, la provincia leonesa recibirá 151,65 millones de euros por los 85,5 de la vallisoletana. Estas dos, junto a Salamanca y Burgos, concentran casi el 60 por ciento del total de las inversiones reales, que prevé un desembolso de 1.015,91 millones de euros, de los que el 66,7 por ciento está provincializado, más de 678.

El regidor vallisoletano se apoyó en estas cifras para afirmar: “Esto es lo habitual. Basta con examinar las inversiones de los últimos 25 años para constatarlo”. Sin embargo, sus palabras fueron recogidas por el alcalde de la capital leonesa, compañero de partido, quien aludió a las partidas sin provincializar. “Sabes que Valladolid sin el brutal centralismo del Ejecutivo autonómico y sus 6.000 millones de euros no provincializados que quedan ahí no sería lo que es. No engañéis. Otro año se repite el agravio que negáis. Con todo el respeto, un poco de objetividad”, afirmó José Antonio Diez.

Por lo que se refiere al reparto del gasto global provincializado, de los 13.809,8 millones de euros, en las cuentas presentadas por el Ejecutivo de coalición PP-Vox están provincializados 7.986,3 millones de euros, que suponen el 57,8 por ciento del total.

En este sentido, León vuelve a aparecer como la provincia más beneficiadas por los presupuestos del próximo año, con 1.505,94 millones de euros, que representan el 18,9 por ciento del total; seguida por Valladolid, con 1.418,2, y el 17,8 por ciento.