Si, claro,... remontémonos a la conferencia de desarrollo humano de Estocolmo 72 y al informe Brundtland para ver los comienzos de lo que significa desarrollo sostenible y desembarcando todo ello en la muy famosa cumbre de la Tierra de Río 92, muy poco después de la caída del comunismo con la desaparición del muro de Berlín.

Las ventanas de la libertad se abrían en el mundo ante la desaparición de un sistema tiránico y criminal, que tal y como nos recuerda el Parlamento europeo, que junto al nacional socialismo - nazismo-, no se tenga que repetir más ante la tragedia que han supuesto para la humanidad.

Por ello en 2002, diez años después se convoca la Cumbre de Naciones Unidas Río + 10, en Johannesburgo y veinte años después, en 2012, la de Río+ 20 en Río de Janeiro de nuevo, para hacer balance global de la situación. A estas dos ultimas grandes Cumbres y a las Cumbres de Cambio Climático de París, Cop 21en 2015, Cop 22 2016 Marrakech, Cop 23 2017 Bonn, Cop 24 2018 Katowice, Cop 25 2019, Chile en Madrid, Cop 26, 2020 Glasgow, hemos asistido, salvo la que se esta celebrando en este momento en Egipto, Cop 27 en Sharm El Sheikh, la única a la que no hemos acudido desde el Foro Soria 21 para el desarrollo sostenible.

En el Foro de Soria hemos desempañado y seguimos, un largo trabajo de más de tres décadas, en España, y más de catorce años en Portugal, habiendo desarrollado de forma pionera desde los trabajos previos las agendas 21 locales que convirtió a la provincia en pionera en sostenibilidad a nivel internacional, así reconocido en la Expo Hannover 2000, agradeciendo en homenaje especial aquí a Don Ricardo Diez Hocheleitner por su impagable y fundamental ayuda. Como consecuencia de todo ello en marzo de 2001, se convocó una gran Cumbre internacional para el desarrollo sostenible en Soria, presidida por SAR el Príncipe de Asturias, y donde así mismo asistió Don Maurice Strong, subsecretario de NU y Sectetario General de la Cumbre de la Tierra, al que así mismo rindo homenaje aquí, y que nos ofreció, dados los logros alcanzados, la creación de una nueva Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y Soria y por tanto España, su sede.

No quiero extenderme más en nuestros logros, pues solo expongo unos brevísimos antecedentes curriculares para poder continuar, creo, con sencillez, pero con suficiente conocimiento de causa, en el siguiente análisis.

La gran esperanza que abrió al mundo la caída del muro y por tanto del comunismo, la supo recoger la Cumbre de la Tierra, y allí quiso apostar la humanidad para un avance sólido que preparara el nuevo siglo. Evidentemente nadie consecuente podía pensar que ello era la panacea, pero si un alineamiento general a favor de la racionalidad para saber afrontar los problemas ya constituidos en globales y por ende locales. Abordar las cuestiones de desarrollo humano, la energía, el agua , la biodiversidad, la educación, la infancia, la salud, la desertificacion, los movimientos migratorios, la polución, los océanos, la contaminación, el terrorismo, el cambio climático, la pobreza y tantos otros, eran, son, y serán, claro que si, retos esenciales e ineludibles . Todo ello se debatía y ha de seguir haciéndose con luces y sombras en bien del conjunto de la humanidad y precisamente no solo la cuestión del cambio climático por mucho que cuestiones transversales y no solo privativas afectan finalmente a unos y otros problemas.

Sin duda, el mundo científico ha de ser escuchado y todas las pruebas y avances tecnológicos contrastados para afrontar todos los retos, pero sabiendo escuchar cualquier otra cuestión también científica que no tenga por qué ser coincidente. Entendiendo esto así es como hemos logrado avances en eficiencia, ahorros energéticos y de recursos, nuevos descubrimientos y tecnologías avanzadas de última generación, que redundan en el progreso de todos. Hago solo un breve comentario sobre la Cop 27 en este momento en Sharm El Sheikh, que con destacadas ausencias como China, India o Rusia, que acaparan las mayores emisiones a la atmósfera, esta llamada al fracaso y a tener que reconsiderar en profundidad los verdaderos objetivos, ya que son acuerdos para todos sin excepción los que se alcanzan, o no se puede asumir el coste irresponsable de otros.

Así debía de ser siempre, para finalmente todos los sectores públicos y privados con responsabilidades compartidas aunque diferenciadas y puestos de acuerdo, adoptaran decisiones favorables.

Este debate es en el que estábamos, en estos años, aún con toda la problemática inherente a ello, pero con firme voluntad de avance, hasta que recientes desequilibrios y recientes son en los últimos años con el antecedente del atentado de las torres gemelas y más recientemente de la crisis subprime en 2008, el yihadismo islamico y ataque al cristianismo en Europa pero también en otras áreas del globo, han sido elementos muy graves que han distorsionado gravemente el ya inestable equilibrio, por supuesto sin añadir cómo vuelta de tuerca lo que estamos viviendo en los últimos tres años con una pandemia global terrorífica, y una guerra trágica en Europa involucrada una de las tres potencias mundiales, en los últimos nueve meses. Ya traíamos hace año y medio una elevación de precios desbocada y estrangulamiento del comercio global en medio de la pandemia y todo ello ha descabalado ese equilibrio tan necesario. Lógicamente es muy largo poder profundizar pormenorizadamente pero el marco general no es halagüeño.

Mientras todo esto tiene lugar, el discurso de la sostenibilidad que comenzaba a fijarse como estrategia necesaria y muy integrado en especial en el mundo de la vanguardia empresarial con acciones estratégicas pero de carácter voluntario, surge cada vez con más presencia un movimiento que se estaba larvando a la sombra de las grandes Cumbres mundiales que ha desembocado en un neo comunismo populista radical, con socios ocasionales de multinacionales con intereses muy poco humanistas y sostenibles, aunque disfrazados de ellos.

No por esta razón en absoluto, pues solo por seguir investigando y avanzando en mejoras en todos los frentes del desarrollo sostenible y su plan de acción, desde los últimos doce años venimos impulsando con nuestros socios portugueses y desde Portugal, un concepto mucho más depurado de desarrollo sostenible añadiendo un factor trascendental a los consabidos tres ejes, el económico, el social y el ambiental ; y es el de la Cultura. Pero además, habiendo decantado los estudios y trabajos durante mucho tiempo, para concluir que la Cultura, si, entendida como " la mejor herencia moral de la sociedad " y como cuarto pilar del desarrollo sostenible, siendo su piedra angular. En efecto, la Cultura que está enmarcada en unos principios y valores inmutables amarchamados desde siglos en el crisol de la aportación grecorromana y cristiana - aquí unida Numancia con su contribución como origen y paradigma de la libertad-, y que ha devenido todo ello en la creación de los derechos humanos y de la democracia.

Hoy por tanto, al desarrollo sostenible hay que añadirle el apellido " inteligente " siempre que se avance junto a la Cultura como cuarto pilar y el trascendental, para poder realmente equilibrar los otros tres.

Venidos a este momento y mientras llevábamos años en las últimas cumbres de Cambio Climático dando a conocer todo ello, casi repentinamente nos encontramos con un " tapado " en todo el discurso de la sostenibilidad y que a la estrategia de los ODS, en sí mismos teniéndolos que contemplar en continuo debate abierto y no impuesto, quiere sacar perversamente rédito en forma de intereses radicales, espurios y anti humanistas, como pueden ser la convulsión esquizofrénica del " genero “, que ataca la naturaleza humana de raíz y que pervierte el conjunto de toda la naturaleza, así como el ataque a los valores más esenciales de dicha naturaleza, como son la vida y la existencia, mientras los que se dicen muy progresistas la destruyen por ejemplo con el aborto, al tiempo que se enfurecen, legislando hasta las figuras más estrictas del código penal, si se malogra un huevo de cigüeña, águila, buitre o codorniz.

Mientras estamos así, los pretendidos defensores del ecosistema, legislan dictatorialmente imponiendo tener que preguntarse a los tres años si un menor debe ser hombre, mujer o mediopensionista, atacando las reglas básicas de la naturaleza que dicen proteger. Mientras estamos así pretenden abanderar el desarrollo sostenible ideologizando sus corrientes o diversos enfoques e imponiendo un solo discurso a la sostenibilidad con indisimulada y perversa tiranía neo comunista y neo nacional - socialista ( neo - nazi ).

Por supuesto que en tantos años de debates a los que hemos asistido en Naciones Unidas la corriente de la " muerte " disfrazada de ecologismo ha estado presente, pero hemos tenido la ocasión de rebatirla públicamente y fijar la posición de la cultura cristiana y occidental.... sin ambages.

Desarrollo Sostenible no es en absoluto esta imposición que pretenden, si bien es verdad que como toda gran evolución en la sociedad y los nuevos descubrimientos y avances pueden ser derivados hacia el bien o hacia el mal, y encima hacerse titulares de ellos quienes no creen en su esencia y honestidad intelectual y de acción, queriéndonos imponer a los demás una única ley.

Traigo al caso, como demostración, y pido perdón, lo que fueron los principales avances en derechos sociales a principios del siglo XX, que jamás fueron impulsados por el comunismo o el socialismo. Fueron creados por el liberalismo conservador y cristiano y hablo en primera persona aunque no me guste, trayendo el caso de España, ya que fue mi abuelo en el Gobierno de Dato el impulsor de todo ello y no la mentira que nos quieren hacer creer. Por tanto obras son amores...

Desarrollo Sostenible e inteligente, así pues, ha de ser una pieza esencial que junto a la paz y la seguridad y los derechos humanos han de fortalecer y mejorar la democracia. Cuan importante entonces que la cultura, nuestra cultura cristiana y occidental, como mejor herencia moral de la sociedad e impulsada por los principios y valores imperecederos que la acompañan desde siglos, sea la clave de bóveda del progreso de la humanidad. Ya fue la que trajo los derechos humanos y la democracia, que han de estar en permanente alerta y mejora. Nuestra cultura, como la clave que ha de presidir una nueva clase dirigente, la clave del desarrollo más moderno y de ultima generación, la clave para preparar el camino más seguro de las presentes y futuras generaciones. Y la clave para contrarrestar y anular esta ideologizaacion perversa de la sostenibilidad que quieren exclusivamente sus impulsores con disfraces mutantes en cada época - hoy la sostenibilidad - , imponer tiránicamente, persiguiendo el mal y la destrucción de la naturaleza y de la sociedad, atacando con multilenguaje multicolor con diversas capas, el núcleo de la dignidad de la persona, bien principal de todo el ecosistema y sin el cual jamás se salvará la naturaleza, que, además, sabiamente muestra y nos enseña sus leyes constantes, de las que sólo quieren decir que las protegen pero cambiándolas satánicamente.

Pd. Como la semana está cuajada de acciones antidemocráticas, y contrarias a los valores y ejemplo del Desarrollo Sostenible, solo enunciar parte de la actividad de la mujer del presidente del Gobierno para captar fondos europeos y sin que se siga sin saber su cometido en el último viaje oficial a África.

La tragedia ocurrida en Melilla apunta a que se mintió desde el Gobierno y su máximo responsable avala al ministro, luego se ratifica el mismo en esa mentira .

Ayer sin ir más lejos el Jefe de Gobierno se desdice de lo prometido la semana pasada en relación a no cambiar el delito de sedición al no haber mayoría y en la televisión ayer anunciar que hoy lo presenta. A la pregunta ayer del entrevistador de si ERC participa del acuerdo dice que no y hoy el presidente de la Generalidad le desmiente y anuncia el acuerdo alcanzado. A la afirmación ayer de que en Europa este delito no existe con las penas de aquí, nueva mentira, ya que son en la mayoría de los paéses incluso mayores esas penas, y por supuesto existir la traición al Estado e incluso partidos que simplemente no pueden existir al proclamar querer desunir las naciones.

Una traición al estado gravísima, todo ello, del presidente del Gobierno. Cambiar el código penal para amparar con disfraz ajustado al caso, los delitos de los golpistas, desde el Gobierno, y de acuerdo con los mismísimos delincuentes y los que proclaman delinquir desde las instituciones, es sofisticada y gravísima traicion, y sofisticado y gravísimo golpe a la Constitución y al Estado.