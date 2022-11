Igea se quedará en Castilla y León para “reparar el daño” de una estrategia “equivocada”

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes y exvicepresidente Francisco Igea ha celebrado hoy el giro dado por su partido en el proceso de refundación y ha anunciado que se quedará en Castilla y León, por lo que renuncia a presentar una candidatura para liderar el partido.

En este sentido, ha asegurado que su objetivo será intentar “reparar el daño” causado por una “estrategia equivocada” al renunciar a “acabar con 30 años de políticas clientelares”, como hicieron en Andalucía.

En un ‘hilo’ en su perfil de Twitter, tras la reunión de la Ejecutiva, apuntaba que “el trabajo ya está hecho”, al incorporarse las demandas que habían planteado en el pasado, cuando sí decidió disputar la dirección de Cs a su actual presidenta, Inés Arrimadas. “Hoy todo aquello por lo que nos presentamos al anterior congreso ya es una realidad”, apuntó al tiempo que lanzó un reproche: “Hoy ya no somos Iceta, ni el PSC, como nos decían”, informa Ical.

Además, ha aprovechado para recordar las palabras que “alguien” le dijo en aquellos días: “Uno no debe de dirigir un modelo de partido en el que no cree”. “Siempre he creído en que lo honesto es decir las cosas en público”, añadía Igea en la red social, desde donde aclaraba que había decidido hacer pública su postura y animar a los militantes y cargos de esta organización a afrontar estas semanas “con la ilusión, la libertad y el coraje” que los españoles les demandan.

Entonces, recordaba que pidieron que el partido fuera más transversal, tuviera “más controles” y “transparencia” y menos “cesarismo”, así como que los candidatos a las autonómicas elegidos por primarias fueran miembros natos de la Ejecutiva o que los comités autonómicos surgieran de la votación de los afiliados. “Solicitamos que no se actuase de forma subalterna, que se pudiese pactar sin líneas rojas más allá de la que marcan las fuerzas contrarias a la constitución”, apuntaba.

Finalmente, recordaba Francisco Igea que ahora son “menos”, porque han perdido a figuras como el exeurodiputado Luis Garicano.