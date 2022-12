Valladolid, punto de encuentro nacional de las Familias de las Personas con Síndrome de Down

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid se quedó pequeño para acoger la inauguración del Encuentro Nacional de las Familias de las Personas con Síndrome de Down, que reunirá a más de 500 personas vinculadas a la trisomía 21 hasta el martes 6 de diciembre. Las jornadas tienen como objetivo convertir a la capital del Pisuerga, y a la asociación de esta ciudad, en espacio de convivencia y reflexión para las personas con síndrome de Down y sus familias, cuenta con la colaboración de Fundación ONCE, CaixaBank, Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Valladolid; y con la ayuda de Banco Santander, CajaMar, Kutxabank y Cajaviva.

La jornada inaugural contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León María, Isabel Blanco; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, Victoria Soto; el presidente de Down España, Mateo San Segundo; el presidente de Down Valladolid Manuel Velázquez; y la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez.

Isabel Blanco apostó por que Castilla y León “aproveche todo el potencial” de las personas con Síndrome de Down. “Siempre decimos que somos tierra de oportunidades. Y también debe serlo para ellos”, subrayó.

El evento también sirvió para entregar el Premio Trébol a la Solidaridad 2022, concedido a la empresa Vass por su apoyo a la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down.

Asimismo, la entidad otorgó también un Premio Trébol Extraordinario a la Ukranian Down Syndrome Organization (Udso) “por su esfuerzo titánico ayudando y apoyando a las personas con síndrome de Down ucranianas y a sus familias”.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y la concejala de Educación, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, Victoria Soto, además del presidente de Down España, Mateo San Segundo, y el presidente de Down Valladolid, Manuel Velázquez, inauguran el Encuentro Nacional FOTO: Rubén Cacho Agencia ICAL

Manuel Velázquez, quien también es vicepresidente de Down España, cifró el censo nacional en aproximadamente 40.000 personas con esta trisomía, alrededor del cinco por ciento en Castilla y León, es decir, en torno a 2.000 personas. “El reto es muy complejo, pero muy sencillo: queremos que tengan una vida con los mismos derechos que las personas sin discapacidad, exactamente igual, que estén integrados en la sociedad y con acceso a una educación inclusiva y un empleo de calidad, una vida social, una autonomía…”, reivindicó.

En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades recogió el guante y explicó que es “importante” que reciban el apoyo de la Administración en general y “decirles que cuentan para nosotros”.

Esto sucede, detalló, desde dos puntos de vista. Por un lado, dijo, la atención, que “muchas veces es lo que más les preocupa a las familias”, algo que en Castilla y León se acomete desde la atención temprana (0-3 años). La Comunidad atiende actualmente a 3.500 niños en el marco este programa, con menores que sufren alguna discapacidad.

Además, expuso que con la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, que se encuentra en tramitación, se les dará a las familias la “tranquilidad de que cuando ellas falten, sus hijos e hijas estarán atendidos conforme a ellos quieren”. “Si han estado toda la vida en un centro o en piso, no van a tener que cambiar a otro tipo de recurso”, prometió Isabel Blanco.

Vida independiente

En segundo lugar, recordó la consejera, es relevante impulsar su vida independiente, algo que aclara el lema de este año del Congreso, ‘Innovación para la inclusión’. En ese sentido, consideró que el camino es “apostar por el empleo, que les da independencia a través de los centros especiales de empleo”. También apuntó a las cláusulas sociales, las cuales deseó que “no hicieran falta dentro de los contratos, para que las empresas contrataran a estas personas”. Igualmente, se refirió a los programas de inserción laboral de la Junta, con 5.000 participantes en los últimos años y más de 2.200 contratos realizados.

Blanco mencionó además que su departamento facilita vivienda, con pisos tutelados, “con los que ellos cuentan para su día a día”; y dejó para el final una apuesta por la innovación, gracias a los Fondos Next Generation, con un proyecto desarrollado junto a las entidades de Down, por ejemplo, para la telerehabilitación a través de las nuevas tecnologías. “Es el camino a seguir”, incidió.

Para concluir, subrayó que la Junta “tenía que estar apoyando aquí a las personas con discapacidad, especialmente en un día como hoy, en que se visibiliza un poquito más la discapacidad”, si bien remarcó que “hay que hacerlo los 365 días del año”, informa Ical.