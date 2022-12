Conozca qué especies se pueden pescar y cuándo en Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) determina este jueves las especies que pueden ser objeto de pesca y el tratamiento que debe darse a las especies invasoras, como el cangrejo rojo y el de señal, con una orden que establece los periodos hábiles, las tallas, los cupos de capturas y las situaciones excepcionales que puedan plantearse.

Se mantiene la simplificación de años anteriores y se establecen medidas de gestión de pesca para el control de especies exóticas invasoras, de manera que para estas no se contempla talla mínima, cupo de capturas ni se permite la devolución a las aguas de los ejemplares de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, con la excepción de la carpa y del black-bass, que sí podrán ser devueltas si así lo desea el pescador en masas de agua delimitadas.

En el caso del cangrejo rojo y del cangrejo señal, la orden permite su pesca sin cupo ni talla entre los meses de junio a diciembre, para minimizar las molestias que los pescadores pudieran ocasionar al resto de especies de fauna silvestre tanto acuática como no acuática, especialmente en períodos críticos como los de reproducción, cría e invernada.

La orden establece un cupo de cero truchas en las aguas no trucheras, justificado por el carácter de especie de interés preferente, que aconseja una protección de las poblaciones residuales o potencialmente colonizadores de estas aguas. Además, y atendiendo a la singularidad temporal de los movimientos prerreproductores primaverales de diversas especies de ciprínidos ibéricos (barbos, bogas, bordallo, cacho y madrilla).

La orden incluye una disposición adicional para concretar el régimen de acceso a permisos en los cotos de pesca y a los pases de control en las aguas en régimen especial controlado.

Y en la disposición final primera se establece el número máximo de pases de control en régimen de reserva anticipada que puede disfrutar un pescador por temporada en los escenarios deportivos sociales de Ponferrada, Santa Marina del Rey y Villanueva del Carrizo en la provincia de León, una vez comprobada la alta demanda de estas masas de agua, y con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades entre sus potenciales usuarios.

Además, buscando también una mayor igualdad en el acceso a permisos en cotos de pesca, si a lo largo de la temporada un pescador ya ha disfrutado de dos permisos sobrantes para un mismo coto de pesca, la solicitud de permisos sobrantes para ese coto solo se podrá realizar a partir del martes de cada semana.